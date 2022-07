„Star Trek: Der Film“ erstmals in UHD: Neue Details zum Heimkino-Start

Anzeige

Bereits im April berichtete DIGITAL FERNSEHEN über die Neuveröffentlichung von „Star Trek: Der Film“ in 4K UHD. Jetzt gibt es auch für Deutschland einen Termin und Details zur Heimkino-Edition.

Paramount Home Entertainment wird zum Star Trek Day am 8. September die Director’s Edition von „Star Trek: Der Film“ neu restauriert auf Blu-ray und als 4K UHD veröffentlichen. Neben der besseren Bildqualität und neuem Bonusmaterial soll die Edition tiefere Einblicke in die Abenteuer der Enterprise-Besatzung bieten, wie Paramount ankündigt.

Zusätzlich soll „Star Trek: Der Film“ in einem Limited Edition Collector’s Set unter dem Titel „The Complete Adventure“ in den Handel kommen. Dieses Set enthält die neue Director’s Edition mit der Kinofassung des Films in 4K sowie eine Blu-ray-Disc mit Bonusmaterial. Insgesamt sind fünf Discs in der Sonderverpackung enthalten. Als Extras gesellen sich unter anderem Poster, Artcards, Sticker und ein 16-seitiges Booklet hinzu. Genauere Infos zum Bonusmaterial, die Paramount diese Woche teilte, findet man unten.

„Star Trek: Der Film“ kam 1979 in die Kinos. Der Sci-Fi-Streifen wurde damals mit drei Oscars für die visuellen Effekte, das Szenenbild und die beste Musik ausgezeichnet.

Bonusmaterial auf der UHD Disc

Audio Commentary with David C. Fein, Mike Matessino, and Daren R. Dochterman

Audio Commentary by Robert Wise, Douglas Trumbull, John Dykstra, Jerry Goldsmith, and Stephen Collins​

Text Commentary by Michael and Denise Okuda​

Bonusmaterial auf der Blu-ray

The Human Adventure — Eine 8-teilige Dokumentation über die Entstehung der Director´s Edition Preparing the Future – Wie der Restaurationsprozess begann A Wise Choice – Die Geschichte von Robert Wise Refitting the Enterprise – Wie das Design der Enterprise die zukünftigen Raumschiffe der Föderation prägte Sounding Off – Neue Klangdimensionen mit Dolby Atmos erforschen V’ger – Die Entwicklung und Restaurierung eines ikonischen außerirdischen Antagonisten Return to Tomorrow – Nach den Sternen greifen mit neuen CGI-Effekten A Grand Theme – Die ikonische Musik, die die Zukunft der Serie prägte

— Eine 8-teilige Dokumentation über die Entstehung der Director´s Edition The Grand Vision – Das Vermächtnis und der sich wandelnde Ruf dieses Filmklassikers

– Das Vermächtnis und der sich wandelnde Ruf dieses Filmklassikers Deleted Scenes

Effects Tests

Costume Tests

Computer Display Graphics

Additional legacy bonus content

Quelle: Paramount/ Frandly PR

