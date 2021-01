Bond-Girl Tanya Roberts gestorben

Anzeige

Die Bond-Schauspielerin Tanya Roberts ist Berichten zufolge im Alter von 65 Jahren gestorben.

Der «Hollywood Reporter» und CNN berichteten übereinstimmend unter Verweis auf Roberts Manager, dass diese an Heiligabend in Los Angeles beim Spazierengehen mit ihrem Hund zusammengebrochen und schließlich am Sonntag im Krankenhaus für tot erklärt worden sei. Die genaue Todesursache blieb zunächst unbekannt. Eine dpa-Anfrage zur Bestätigung der Informationen blieb zunächst unbeantwortet.

Roberts, die 1955 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren wurde, erlangte Anfang der 80er Jahre in den USA erstmals nationale Bekanntheit, als sie einen der „Drei Engel für Charlie“ in der letzten Staffel der Serie spielte. Beim James-Bond-Klassiker „Im Angesicht des Todes“ war sie dann die Frau an der Seite von Roger Moore. Auch in der beliebten Serie „Die Wilden 70er“ war sie öfter zu sehen.

Den Medienberichten zufolge stand Roberts Tod nicht im Zusammenhang mit Covid-19.

Bild: Tanya Roberts (Public Domian, via Flickr)