Christina Ricci bereut die 90er

US-Schauspielerin Christina Ricci würde nach eigenen Worten gerne die Zeit in die 90er Jahre zurückdrehen können.

„Das ist sehr düster, aber ich würde gerne in diese Zeit zurückgehen und sie nochmal wiederholen und nicht so viele verdammte Fehler machen“, sagte die 42-Jährige dem US-Magazin „The Hollywood Reporter„. „Ganz ehrlich, ich bereue so viel. Ich würde gerne zurück ins Jahr 1996 gehen und sagen: ‚Alles klar, wir hatten eine Übungsrunde. Die verlief okay, aber sie war nicht wirklich so toll, wie wir wollten.'“

Christina Ricci: In den 90ern ein Teenie-Star, heute Charakter-Darstellerin

Sie halte es für ganz normal, Teile der eigenen Vergangenheit zu bedauern, erklärte die Schauspielerin. „An die Menschen, die sagen: ‚Ich bereue nichts‘ – Welches verdammt magische Leben habt ihr gelebt?“

Ricci war schon als Kind mit elf Jahren durch die Rolle als Wednesday in der schwarzen Komödie „Die Addams Family“ bekannt geworden, bei deren Serien-Neuauflage auf Neflix sie auch wieder dabei sein wird (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Derzeit ist sie unter anderem in der Thriller-Serie „Yellowjackets“ (Foto) zu sehen.

