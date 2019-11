Drehbuch für neuen „Star Wars“-Film bei Ebay im Angebot

Das Drehbuch für den neuen „Star Wars“-Film „The Rise of Skywalker“ ist vor seinem Start auf der Verkaufsplattform Ebay gelandet. Das räumte der Regisseur der Kultreihe, J.J. Abrams (53), am Montag (Ortszeit) in der „Good Morning America“-Show des TV-Senders „ABC News“ ein.

„Ein Schauspieler ließ es unter dem Bett, und jemand, der da sauber machte, hat es gefunden und jemandem gegeben, der es auf Ebay verkaufen wollte“, sagte Jeffrey Jacob Abrams. Das wiederum habe jemand aus der Filmfirma entdeckt – es gebe da auf Ebay ein Drehbuch, das sehr echt aussehe. „Sie bekamen es zurück, bevor es verkauft werden konnte.“ Wem der Fauxpas passiert ist, wollte der Regisseur und Filmproduzent („Mission Impossible III“, „Super8“) nicht verraten.

In Deutschland wird am 18. Dezember 2019 mit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ der Abschluss der dritten Trilogie in die Kinos kommen. Der internationale Kinostart ist am 20. Dezember 2019. Mehrere Ableger sind bereits geplant, darunter auch Serien auf dem neuen Disney-Streamingdienst Disney+.