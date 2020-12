Günther Jauch wurde bundesweit von der Polizei gesucht

Anzeige

Quizmoderator Günther Jauch ist wegen einer Geldbuße deutschlandweit von der bayerischen Polizei gesucht worden.

„Ich bin in Bayern mal zu schnell gefahren“, erzählte der 64-Jährige in der am Montagabend ausgestrahlten Folge der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ über den Vorfall, der „gar nicht so lange her“ sei. „Bußgeld: 15 Euro. Dann haben die mir das nach Hause geschickt. Ich war aber umgezogen. Die Adresse stimmte einfach nicht mehr. Und zwar schon länger umgezogen.“

Die Polizei in Bayern habe daher die Antwort bekommen, Jauch sei unbekannt verzogen. „Dann haben die Jungs da aber Ehrgeiz bekommen“, schilderte der Showmaster. „Dann haben die gesagt: Amtshilfe, in ganz Deutschland Amtshilfe: ‚Wo ist der Mann?'“

So nett, wie hier abgelichtet, wird Günther Jauch die Polizisten seinen Aussagen zufolge wohl nicht empfangen haben. © TVNOW / Thomas Pritschet

Schließlich hätten die Beamten erfahren, dass er im Bundesland Brandenburg lebe, sagte Jauch. „Zwei Tage vor Ablauf der Verjährung stehen zwei Brandenburger Polizisten ganz wichtig vor der Tür, klingeln zur Klärung eines Sachverhalts.“ Man habe ihm das mit den 15 Euro erklärt. „Und dann habe ich als Erstes gesagt: ‚Ich möchte Ihnen als Erstes gratulieren, dass sie in diesem Land so konsequent Kapitalverbrechen verfolgen. Dann haben sie einen kleinem Moment geguckt und haben gesagt: ‚Jetzt hörense mal uff.‘ Da waren sie natürlich dann ein bisschen beleidigt.“