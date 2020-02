Helene Fischer-Gerücht macht die Runde – NDR gibt ESC-Details bekannt

Der NDR will am Montagmorgen Details zum deutschen ESC-Beitrag bekannt geben. Wird es etwa wirklich die ganz große Lösung?

Rund drei Monate vor dem Eurovision Song Contest will der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag (9.30 Uhr) nach Angaben der dpa Details rund um den deutschen Beitrag bekannt geben. Bislang ist unklar, wie „Unser Lied für Rotterdam“ in diesem Jahr ausgewählt werden soll – oder ob es möglicherweise bereits ausgesucht wurde.

Denn seit einigen Tagen kursiert im Netz das Gerücht, dass niemand geringeres als Helene Fischer dieses Jahr die Auserkorene sein soll. Es würde zumindest zu der Geheimniskrämerei und der jetzt angekündigten NDR-PK passen. Darüber hinaus waren bislang jedoch keine dahin leitenden Statements seitens der Sängerin oder des Senders zu vernehemen. Aber auch dementiert wurde das Gerücht bisher nicht.

Wer am 16. Mai beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam (Niederlande) für Deutschland antreten wird, bleibt also zumindest noch bis morgen früh unbekannt. Ursprünglich wollte der NDR erste offizielle Informationen schon Ende Januar mitteilen. Damals hieß jedoch nur, dass die Vorentscheid-Show auf One anstatt im Ersten zu sehen wird. Ein Umstand, der eher gegen das Helene-Fischer-Gerücht sprechen würde.

Bis zum 9. März müssen laut den Regularien die Teilnehmer aller Länder feststehen.[dpa/bey]