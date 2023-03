Privatradio-Pionier Hans-Dieter Hillmoth gestorben – lange Jahre Chef von Radio FFH

Anzeige

Langjähriger Chef von Hit Radio FFH: Der ehemalige Geschäftsführer und Programmdirektor der Sendergruppe Radio/Tele FFH, Hans-Dieter Hillmoth, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 70 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, wie seine Familie am Freitag mitteilte.

Anzeige

Er war ein Pionier: Hillmoth hat das Privatradio in Hessen geprägt wie kaum ein zweiter. 1989 ging Hit Radio FFH unter seiner Führung erstmals auf Sendung. 50 Gesellschafter, darunter überwiegend Zeitungsverleger, hatten ein Jahr zuvor das erste kommerzielle Radioprogramm des Bundeslandes ins Leben gerufen.

Hillmoth war anfangs Programmdirektor, später auch Geschäftsführer. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2019 stand Hillmoth rund drei Jahrzehnte an der Spitze von Radio/Tele FFH. Radio war seine große Leidenschaft – einmal im Jahr wurde er selbst im Studio aktiv. Traditionell an Heiligabend erfüllte er bis zum Beginn seiner Rente Musikwünsche von Hörern.

Hans-Dieter Hillmoth war 1989 Geburtshelfer bei Hit Radio FFH und später noch vieles mehr

Gebürtig stammte Hillmoth aus dem westfälischen Münster. Nach einem abgeschlossenen Ingenieurstudium der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik wechselte er in den Journalismus. Ende der 1980er Jahre begann seine Aufbauarbeit für das hessische Privatradio, er machte Hit Radio FFH mit Sitz in Bad Vilbel nordöstlich von Frankfurt zum Marktführer. Bei seinem Abschied in den Ruhestand bekam er vom damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) den Hessischen Verdienstorden verliehen. 2020 erhielt er den Hessischen Journalistenpreis für sein bisheriges Lebenswerk. Hillmoth hinterlässt seine Ehefrau Ursula.

„Die Nachricht vom Tod ihres früheren Chefs trifft viele plötzlich und unerwartet“, teilte die Sendergruppe Radio/Tele FFH mit. „Mit Hans-Dieter Hillmoth verlieren wir eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und engagierten und leidenschaftlichen Journalisten.“

Neben dem Privatradio in Hessen auch große Verdienste bei der dpa

Hillmoth war viele Jahre auch Mitglied des Aufsichtsrates der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Chefredaktion zeigten sich tief betroffen von seinem plötzlichen Tod. „Er hat die dpa von 2004 bis 2021 als Aufsichtsrat begleitet und war eine starke Stimme für die Belange der privaten Radiosender“, sagte der dpa-Aufsichtsratsvorsitzende David Brandstätter. „Seine positive Persönlichkeit und hohe Professionalität sowie seine umfassende Kenntnis des Radiomarktes haben die Entwicklung der dpa über diese Jahre entscheidend mitgeprägt. Wir sind in diesen Stunden in Gedanken bei Hans-Dieter Hillmoths Familie und seinen Kolleginnen und Kollegen.“

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) würdigte die Verdienste von Hillmoth. „Er war ein Visionär, der stetig neue Senderformate entwickelt und erfolgreich zum Laufen gebracht hat. Sein Anliegen war es, ein Programm für ganz Hessen zu gestalten.“ Hans-Dieter Hillmoth werde in der deutschen Radiolandschaft fehlen.

Bildquelle: df-radio-ffh-gebaeude: Radio/Tele FFH