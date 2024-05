Stars der TV-Serie „Parlament“ werben ironisch für Europawahl

Das Schauspieler-Ensemble der Fernsehserie „Parlament“ werben auf ironische Weise für die Europawahl am 9. Juni.

In einem der YouTube-Clips werden die beiden Serienfiguren Gesine (Martina Eitner-Acheampong) und Martin (Johann von Bülow) gefragt, womit sie sich bei ihrer Arbeit im EU-Parlament beschäftigen. Dabei wird ihnen vom nicht sichtbaren Fragesteller nahegelegt, dass sie dort untätig wären. Nachdem sie diverse Themen aufzählen, entgegnet der Fragesteller angelehnt an eine Szene aus dem Filmklassiker „Das Leben des Brian“: „Aber abgesehen von den Fischen, der Freizügigkeit, der Wissenschaft, der Nahrung, der Umwelt und dem Bankensystem – was zum Teufel machen die? Gar nichts.“

Im zweiten Clip zählt Gesine auffallend schlechte Gründe auf, warum sie nicht wählen gehen wird. Am Ende beider Clips wird eingeblendet: „9. Juni 2024 Europawahl“. Die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete belgisch-deutsch-französische Produktion „Parlament“ läuft seit 2020 in der ARD-Mediathek und auf One, bisher gibt es drei Staffeln.