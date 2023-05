„Tatort“-Zuschauer können bald selbst ermitteln

Anzeige

Ab Mitte Juni stellt der SWR für alle „Tatort“-Fans ein neues chatbasiertes Krimi-Spiel online zur Verfügung.

In dem „Tatort“-Spiel müssen sich die Nutzer mit Kommissaren austauschen, um einen Kriminalfall zu lösen. Am 18. Juni soll das Videospiel erscheinen, parallel zum neuesten „Tatort„-Fall aus Stuttgart, wie der SWR ankündigte.

Chatten mit den „Tatort“-Kommissaren

Wer die URL zu dem Videospiel aufruft, soll direkt in Dialog mit den Stuttgarter Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz treten und wird aufgefordert, ein Foto vom Fundort der Leiche zu interpretieren, wie man der Ankündigung entnehmen kann. In einem Chat mit den Charakteren taucht man dann in die Ermittlungen ein, untersucht Indizien und kommt Schritt für Schritt dem Rätsel auf die Spur.

Wie SWR erklärt, steckt hinter dem Spiel ein KI-getriebener Chatbot, der den Dialog via Messenger steuert. Das Projekt ist dabei laut Sender browserbasiert und kann auf allen Geräten aufgerufen und kostenfrei gespielt werden. Schon jetzt kann man sich auf der Website per Mail zum Newsletter anmelden und wird benachrichtigt, sobald man sich an die Ermittlungen setzen kann.

