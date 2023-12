Die Schlümpfe feiern ihr Comeback im neuen Glanz

Fix & Foxi TV präsentiert die Original-Schlümpfe-Serie in einer neu aufbereiteten Fassung, die Nostalgie und moderne Technologie optimal verbindet.

Im Rahmen ihres 65. Jubiläums erleben die beliebten Schlümpfe ein Comeback auf dem Kinderkanal Fix & Foxi TV. Ab sofort gibt es täglich um 16:20 Uhr eine 30-Minuten-Folge mit den kleinen blauen fröhlichen Wesen mit den markanten Zipfelmützen. Die Verbindung zwischen den Schlümpfen und Fix & Foxi TV reicht weit zurück, insbesondere durch die Fix & Foxi-Hefte, die einst den Schlümpfen zu ihrem Durchbruch in Deutschland verhalfen. Diese neu aufbereitete Serie knüpft an diese historische Beziehung an und bietet den Fans eine magische Reise zurück in die Welt der Schlümpfe, jetzt in modernisierter Bildqualität. „Zum 65. Geburtstag der Schlümpfe freuen wir uns sehr, diese zeitlose Serie auf Fix & Foxi TV zu präsentieren. Wir verbinden damit nostalgische Erinnerungen mit modernem Entertainment, um gerade zur Adventszeit eine fröhliche Atmosphäre mit den Abenteuern in Schlumpfhausen zu schaffen“, so Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei Your Family Entertainment, dem Betreiber des Pay-TV-Kanals.

Fix & Foxi TV ist ein von Your Family Entertainment AG betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Animations- und Zeichentrickserien. Der Sender zeigt im Gegensatz zu seinen US-Mitbewerbern ein deutlich abwechslungsreicheres Programm. Fix & Foxi TV lässt sich über die meisten Kabelnetzprovider empfangen und ist als IPTV auch bei zahlreichen Plattformen wie Waipu.tv oder Zattoo vertreten. Es gibt ihn auch als Prime Channel bei Amazon. Dort kann der Sender sogar für 30 Tage gratis getestet werden.