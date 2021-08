3. Staffel der Showtime-Serie „Black Monday“ startet heute auf Sky

Anzeige

Die Comedy-Serie „Black Monday“ rund um den schlimmsten Börsencrash der Wallstreet feiert heute die Premiere der dritten Staffel bei Sky.

Heute startet die dritte Staffel der Showtime-Serie „Black Monday“ bei Sky. Dabei sind die zehn neuen Episoden immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Zum Nachholen oder Auffrischen gibt es dort auch die beiden vorherigen Staffeln zum Streamen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Mit Geld spielt man nicht

In der zweiten Staffel folgten Dawn (Regina Hall) und Blair (Andrew Rannells) bei der Übernahme der TBD Group. Währenddessen flohen Mo (Don Cheadle) und Keith (Paul Scheer) nach Miami. Auf ihrem Weg dorthin zog Blair einen Kongressabgeordneten über den Tisch, während Dawn einen College-Fonds-Chef ausnutzte. Bei Keith drehte sich der Spieß um, denn er wurde von den Leighman-Brüdern ausgetrickst. Tiff (Casey Wilson) jedoch setzte ihr Georgina-Jeans-Kapital für einen heißen neuen Trend ein – Skants! Am Ende der zweiten Staffel wurde Dawn für den Schwarzen Montag verantwortlich gemacht, und Mo regierte als Chef der neu gegründeten The Mo Co. Was auf ihn, seine Bande von Außenseitern und seine Feinde zukommt, wird sich in der zehnteiligen dritten Staffel zeigen.

„Black Monday“ ist eine Komödie über eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Außenseitern, die den schlimmsten Börsencrash in der Geschichte der Wall Street verursacht haben. Don Cheadle – einer der Hauptakteure – ist auch ausführender Produzent der Serie. An seiner Seite spielen wie produzieren auch Andrew Rannells und Regina Hall, sowie Paul Scheer.