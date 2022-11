Ab 16 oder 18? „Scarface“ heute zu später Stunde werbefrei im Free-TV

Anzeige

„Scarface“ läuft heute Nacht im ZDF: Aber bringt das Zweite auch die ungeschnittene Fassung von Brian De Palmas Klassiker aus dem Jahr 1983?

Anzeige

De Palma und Oliver Stone (Drehbuch) wollten keine Verherrlichung des Gangsterlebens präsentieren. Vielmehr wird – nach dem kometenhaften Aufstieg Tony Montanas – seine Selbstzerstörung in den Mittelpunkt der Handlung gerückt, die er durch Selbstüberschätzung, Drogen und Machtgier selbst heraufbeschwört. Für die Hauptrolle konnte der Regisseur keinen besseren Darsteller als Al Pacino (Golden-Globe-Nominierung für die Beste Hauptrolle 1984) gewinnen.

Aufgrund der für die deutsche Freigabestelle dann doch hier und da gewaltverherrlichend anmutenden Szenen ist die ungeschnittene Fassung erst ab 18. Ob der späten Sendezeit, um 1 Uhr in der heutigen Nacht auf Sonntag, wäre es dem ZDF durchaus möglich die uncut version zu auszustrahlen. Grundsätzlich ist dies zwischen 23 und 6 Uhr erlaubt. Auf DF-Anfrage gab der Sender jedoch zu verstehen, dass heute die Ab-16-Version läuft und man grundsätzlich keine Filme ab 18 zeige.

ZDF zeigt „Scarface“ ab 16

Brian De Palma schuf mit dem Gangsterepos „Scarface“ eine grandiose, wuchtige Neuverfilmung des gleichnamigen Originals von Howard Hawks aus dem Jahr 1932. Während sich Hawks an Al Capones Aufstieg zum Gangsterboss orientiert, verlegt De Palma die Story nach Miami in die 80er-Jahre.

Der Kubaner Tony Montana verlässt sein Land und findet als politischer Flüchtling Asyl in den USA. In Miami steigt der Gauner schnell auf in der Hierarchie des Gangstersyndikats.

Mit Material des ZDF

Bildquelle: df-scarface: ZDF