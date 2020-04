Ab heute bei Fox: 12. Staffel „Doctor Who“ erneut mit weiblicher Hauptrolle

Als erste weibliche Verkörperung des Doktors sorgte Jodie Whittaker für Begeisterung bei vielen Fans – jetzt kehrt sie in einer neuen Staffel als Zeitreisende zurück.

Begleitet von ihren drei besten Freunden Ryan (Toson Cole), Yaz (Mandip Gill) und Graham (Bradley Walsh) muss sich der Doctor in der neuen Staffel besonders großen Herausforderungen stellen. Staffel 12 beginnt mit „Spyfall“, einem zweiteiligen Blockbuster mit cineastischer Optik und einer Vielzahl neuer außerirdischer Gefahren. Als Gaststars treten in der neuen Staffel der britische Entertainer Stephen Fry („Sherlock Holmes: Spiel im Schatten“), Sir Lenny Henry („Broadchurch“) sowie die Schauspieler Robert Glenister („Spooks – Im Visier des MI5“) und Goran Visnjic („Timeless“) auf.

Die 12. Staffel von „Doctor Who“ läuft ab diesem Donnerstag wöchentlich um 21 Uhr exklusiv auf Fox, wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Alle zehn Episoden sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.