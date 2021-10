Ab heute neue „Ninja Warrior“-Folgen

Anzeige

RTL zeigt wieder „Ninja Warrior Germany“: Die neue Staffel umfasst zahlreiche Runden und zwei Finalshows. Als weiteres Highlight dürfen auch die Kids an den Start. Über die Frauenregel sind diesmal auch sicher zwei Athletinnen im Halbfinale.

Staffel sechs für „Ninja Warrior Germany“: Nach dem Mega-Erfolg der letztjährigen Staffel gibt es ab heute bei RTL sieben neue Vorrunden. Diese werden gefolgt von zwei Halbfinal- und zwei Finalshows sowie einem Promi-Special. Außerdem, immer sonntags am Vorabend, wird eine neue Staffel der „Ninja Warrior Germany Kids“ gezeigt. Hier können die Jüngsten unter Beweis stellen, zu was sie in der Lage sind. Auch in den vergangenen Staffeln schafften es die Kids, die Erwachsenen zum Staunen zu bringen. Alle Runs werden vom bewährten Duo Jan Köppen und Frank Buschmann kommentiert. Als Field-Reporterin interviewt Laura Wontorra die Athleten.

Für einen Warrior zählt nur der Sieg

Insgesamt treten rund 280 Kandidaten in der neuen Staffel an, und alle haben nur ein Ziel: Erster Ninja Warrior Germany zu werden. Wird 2021 endlich der Mount Midoriyama bezwungen? Auf den Sieger oder die Siegerin wartet die Siegprämie von 300.000 Euro. Auf die Last Woman Standing (bzw. sollte eine Frau siegen, den Last Man Standing) warten 25.000 Euro Siegprämie.

Neue Ninja Duelle und Preisgeld

Neu in diesem Jahr bei Ninja Warrior: Am Ende jeder Vorrunde messen sich die vier besten Athleten in zwei Duellen am Power Tower. Die jeweiligen Gewinner erhalten 5.000 Euro und ziehen in ein drittes Duell ein. Wer das letzte Duell gewinnt, zieht direkt ins Finale ein und darf im Halbfinale wertungsfrei den Parcours ohne Druck einfach nur genießen. Von den Vorrunden ins Halbfinale kommen die 12 besten Athleten weiter. Sollte sich unter diesen 12 keine Frau befinden, kommen die zwei besten Warrior-Frauen ebenfalls über die Frauenregel weiter.

Quelle: RTL