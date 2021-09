Ab heute neues Gesicht bei „Tagesthemen“ – sie kommt vom ZDF

Anzeige

Heute kommt erstmals die Nachfolgerin der zu RTL abgewanderten Pinar Atalay bei den „Tagesthemen“ zum Zug. Die neue Nachrichtensprecherin kommt wiederum vom ZDF zur ARD.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: „Aline Abboud ist journalistisch und persönlich eine Bereicherung für die ARD-„Tagesthemen“. Sie bringt durch ihre Biografie die ostdeutsche Perspektive mit ein. Sie hat eine große Expertise für den Nahen Osten und wird ARD-aktuell im Bereich Social Media unterstützen. Wir freuen uns sehr über die Verstärkung unseres Teams“.

Aline Abboud: „Die ARD-„Tagesthemen“ sind ein Nachrichten-Flaggschiff im Ersten. Sie stehen für Tradition und Moderne, ordnen Nachrichten ein, machen sie greifbar und verständlich. Ich freue mich sehr, nun ein Teil des Teams zu sein und meine persönlichen Perspektiven mit einzubringen“.

Die Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert die „Tagesthemen“. Dort entstehen auch die Nachrichtensendungen „Tagesschau“ und „Nachtmagazin“, der Nachrichtenkanal „Tagesschau24“, das Online-Angebot „tagesschau.de“ sowie die Social-Media-Kanäle der „Tagesschau“.

Die 33-Jährige Aline Abboud wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Sie studierte Arabistik in Leipzig, Beirut und Istanbul und hat danach als Producerin für die Nachrichtenagentur Reuters in Israel und Palästina gearbeitet. Ihr Volontariat absolvierte sie beim Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestags. Sie war Redakteurin der ZDF-Nachrichtensendung „heute“ und moderierte zuletzt „heuteXpress“.

2018 übernahm sie dann als Reporterin die Rubrik „außendienst“ im ZDF-„auslandsjournal“. Seit 2019 moderiert sie das Funk-Format „DIE DA OBEN!“. Für Arte hat sie zudem die Dokumentation „Und jetzt Wir“ produziert.