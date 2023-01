„Alarm für Cobra 11“ und Krimis: RTL startet mit starken Formaten ins neue Jahr

Anzeige

Ab Januar plant RTL eine Neugestaltung des Dienstagabends mit Action á la „Alarm für Cobra 11“ oder auch Katharina Thalbach in der Rolle unserer Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in ihrer Rente kriminalistische Talente entdeckt.

Den Anfang machen ab 10. Januar drei neue Fälle der Action-Serie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ in Spielfilmlänge. Ab dem 14. Februar zeigt sich Hendrik Duryn in der neuen Krimi-Reihe „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“. Auch „Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi“ sowie die beiden Verfilmungen der „Auris“-Bestseller sollen für Thriller-Unterhaltung am Dienstagabend bei RTL sorgen. Später im Jahr folgt außerdem ein besonderes Schmankerl mit „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“ samt Katharina Thalbach in der Rolle der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in ihrer Rente auf den Spuren einer Miss Marple oder Jessica Fletcher (Angela Lansbury) aus „Mord ist ihr Hobby“ wandelt.

Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei

„Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ geht weiter als actionreiche Eventfilm-Reihe in Spielfilmlänge. Erdoğan Atalay und Pia Stutzenstein stecken für drei Filme als ungleiches Polizeikommissar-Duo Semir Gerkhan und Vicky Reisinger wieder die Dienstwaffen in die Holster. Die Filme stehen bereits auf RTL+ im Stream bereit. „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ ist bei RTL am 10., 17. und 24. Januar um 20.15 Uhr zu sehen. Weitere Infos zur Wiederbelebung von „Alarm für Cobra 11“ sind in folgendem DIGITAL-FERNSEHEN-Artikel zu finden.

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi

©RTL / Stephan Rabold – Ermittler Tjark Wolf (Hendrik Duryn) muss zusammen mit Poliziszin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) Mordfälle im herben Norden klären

Raue Landschaft, rauer Typ: In der neuen Krimi-Reihe „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ spielt Hendrik Duryn („Der Lehrer“) in zunächst zwei Filmen den Mordermittler Tjark Wolf, der an der Seite von Pia-Micaela Barucki („Der König von Palma“), die die Polizistin Femke Folkmer spielt, eine Serie düsterer Mordfälle an der Nordseeküste aufklären soll. Die Filme wurden nach den Romanvorlagen von Sven Koch gedreht und werden auf RTL am 14. und 21. Februar um 20.15 Uhr ausgetrahlt.

Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi

Inspiriert von wahren Begebenheiten und unterstützt durch die Expertise führender Mitarbeiter der Polizei legt „Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi“ den Fokus auf die Polizeiarbeit. Henny Reents verkörpert Kriminaldirektorin Verena Klausen, die als Leiterin der Sonderlage Gefahrensituationen unter hohem Zeitdruck und einer Flut von Informationen abwenden muss.

Die „Auris“-Thriller

Thriller-Freunde erwartet die Free-TV-Ausstrahlung von „Auris – Der Fall Hegel“ und „Auris – Die Frequenz des Todes“. Beide RTL+ Originale basieren auf den Buchvorlagen des Bestsellerautors Vincent Kliesch nach einer Idee von Deutschlands erfolgreichstem Psychothriller-Autoren Sebastian Fitzek und erzählen eine Geschichte rund um das Thema der forensischen Phonetik. Die beiden Verfilmungen stehen bereits im Boxset auf RTL+ zum Streamen bereit.

„Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“

© RTL / Maor Waisburd Photography – Katharina Thalbach schlüpft für „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“ in die Rolle der Ex-Bundeskanzlerin

Was macht unsere Ex-Bundeskanzlerin eigentlich im Ruhestand? Wandern? Lesen? Blumen züchten? Fehlanzeige. Angela Merkel (Katharina Thalbach) ist unter die Detektive gegangen und löst Kriminalfälle. Wo? In der Uckermark natürlich. Diese kuriose Ruhestandsbeschäftigung unserer Langzeitkanzlerin hat sich Erfolgsautor David Safier ausgedacht, der mit seiner „Miss Merkel“-Buchreihe seit Jahren die Bestsellerlisten anführt. Mit der Verfilmung „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“ hat RTL die beliebte Romanfigur zum Leben erweckt und zeigt die witzig-skurrile Krimi-Komödie im Laufe des Jahres 2023.

