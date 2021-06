Anna Fleischhauer bald bei „RTL Aktuell“ aktiv

Anzeige

Die Formel-1-Reporterin Anna Fleischhauer wird Nachrichtenmoderatorin bei „RTL Aktuell“.

Von diesem Sommer an wird die 34-jährige Journalistin das Team um Peter Kloeppel, Charlotte Maihoff und Maik Meuser verstärken. Das teilte der Sender aus Köln am Mittwoch mit. Neben der neuen Ausgabe um 16.45 Uhr werde Fleischhauer auch den Sport in der 18.45-Uhr-Ausgabe präsentieren.

Seit 2015 ist sie als freiberufliche Journalistin und Moderatorin insbesondere für RTL und den Westdeutschen Rundfunk tätig. RTL-Zuschauer kennen sie bisher vor allem aus der Formel-1-Berichterstattung.