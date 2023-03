ARD: Sedlaczek übernimmt Hirschhausens Job, der bekommt wiederum neue Show

Anzeige

Eckart von Hirschhausen hört als Moderator der ARD-Samstagabendshow „Frag doch mal die Maus“ auf: Nach fast 13 Jahren übergibt der 55 Jahre alte bisherige Gastgeber die Sendung an Esther Sedlaczek.

Die 37-Jährige werde die Familiensendung am 20. Mai zum ersten Mal moderieren, teilte der WDR am Donnerstag in Köln mit. Hirschhausen werde künftig ebenfalls samstagabends eine neue Show mit dem Titel „Was kann der Mensch?“ präsentieren. Die erste Ausgabe sei für den 6. Mai geplant.

Sedlaczek in kleinen blauen Elefanten „verliebt“

Esther Sedlaczekt hat den Wechsel von Sky zur ARD auch dazu genutzt, nicht mehr nur Sport-, sondern auch vermehrt auch Unterhaltungs-Formate zu moderieren. Das „Quizduell“ hatte sie bereits vor einiger Zeit von einem ebenfalls populären Vorgänger übernommen: Jörg Pilawa. DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Foto: ARD

Vor Sedlaczek hatte Hirschhausen die Maus-Show, in der die Teilnehmer mit Hilfe der Maus knifflige Kinderfragen beantworten müssen, seit Mai 2010 moderiert. In seiner neuen Show in der Tradition von „Hirschhausens Quiz des Menschen“ gehe es um außergewöhnliche Talente und medizinisches Wissen, gepaart mit Unterhaltung.

Die Sportmoderatorin Sedlaczek freut sich nach eigenen Angaben sehr auf die Maus. „Sie begleitet mich bereits, seit ich denken kann. Und in den kleinen blauen Elefanten bin ich sogar ein bisschen verliebt“, sagte Sedlaczek laut Mitteilung.

