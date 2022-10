TV-Panne: ARD-Tagesschau zeigt die falschen Lottozahlen an

Anzeige

Der ARD-Tagesschau unterlief am Samstag um 20 Uhr eine seltene Panne: Es wurden die falschen Lottozahlen eingeblendet.

In der ARD-Tagesschau-Ausgabe vom Samstag, den 29. Oktober, wurden in der Anzeigegrafik statt der aktuellen Lottozahlen die vom vergangenen Mittwoch eingeblendet. Moderatorin Susanne Daubner verlas jedoch zeitgleich die korrekten Zahlen.

Kurz danach wurde der Fehler entdeckt und direkt nach dem Wetterbericht meldete sich Daubner nocheinmal zurück, nun mit den korrekten Zahlen sowohl in der Aussprache als auch in der eingeblendeten Grafik. Der übliche Hinweis bei den Lottoziehungen der Tagesschau, dass alle Angaben wie immer ohne Gewähr sind, erwies sich an diesem Samstag demnach als sinnvolle Absicherungsmaßnahme seitens der ARD.

