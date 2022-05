AS Rom – Feyenoord Rotterdam: Conference-League-Finale live im Free-TV

Anzeige

Festtage im Europapokal! Nach dem historischen Triumph der Frankfurter Eintracht steht das nächste Highlight im europäischen Spitzenfußball auf dem Programm: Im Finale der UEFA Europa Conference League kämpfen AS Rom und Feyenoord Rotterdam um den ersten Titel im neu geschaffenen Wettbewerb.

Anzeige

Erweitert Roma-Coach José Mourinho seinen Trophäenschrank oder gelingt den offensivstarken Niederländern der Coup gegen den als „The Special One“ bekannten Exzentriker? Die Premiere im dritten Europapokal-Wettbewerb sehen Fans am 25. Mai exklusiv bei Nitro und auf RTL+. Live im Free-TV überträgt Nitro den Final-Kracher AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam. Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle melden sich um 20.15 Uhr (Anstoß: 21 Uhr) aus der albanischen Hauptstadt Tirana mit ersten Analysen und Einschätzungen vom Spielfeldrand des Air Albania Stadiums. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Drehscheibe des Europapokals ist auch am Mittwochabend der Livestream auf RTL+. Ab 20 Uhr melden sich die Matchday-ModeratorInnen Anna Kraft, Robby Hunke, Arnd Zeigler und Experte Ansgar Brinkmann live aus der „Playa in Cologne“, dem Beachclub in unmittelbarer Nähe des Rheinenergie-Stadions, zur unterhaltsamen Einstimmung auf das Endspiel in Tirana. Als prominenten Gast begrüßt die Talk-Runde zudem Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim 1. FC Köln, und wirft gemeinsam mit dem FC-Verantwortlichen einen Blick voraus auf die Saison- und Kaderplanung des künftigen Europapokal-Teilnehmers.

Noch im Mai des vergangenen Jahres erst in der Relegation den Abstieg verhindert, steht der „Effzeh“ als Tabellensiebter nun in den Playoffs der kommenden Europa-Conference-League-Saison.

Quelle: RTL

Bildquelle: df-conference-league: RTL