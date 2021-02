ATP Cup: Zverev und das deutsche Team auch im Free-TV

Anzeige

Tennisfans kommen in den kommenden Wochen auf ihre Kosten. Die Spiele des deutschen Teams beim ATP Cup in Melbourne laufen im frei zu empfangenden Fernsehen bei ServusTV.

Die ersten Matches der Mannschaft um Alexander Zverev gegen Kanada in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (00.00 Uhr) und werden auch beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Der Sender ServusTV gehört zum Red-Bull-Konzern und hat für seine erste große Tennis-Übertragung in Deutschland Marco Hagemann als Kommentator engagiert.

Die Australian Open laufen ebenfalls im Free-TV. Eurosport beginnt seine umfangreiche Live-Berichterstattung vom ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am kommenden Montag (01.00 Uhr). In der laufenden Woche sind beim Spartensender bereits die Turniere in Adelaide und Melbourne zu sehen.