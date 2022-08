„Auf den Spuren von Buena Vista“: Alvaro Soler und Nico Santos bereisen Kuba

Anzeige

Zwei Musiker, ein Sommerhit und ganz viel kubanisches Lebensgefühl: Diese Doku begleitet Alvaro Soler und Nico Santos auf ihrer Reise durch Musik, Landschaft und die Entstehung eines Songs.

Anzeige

Viva Cuba! Für ihren ersten gemeinsamen Sommerhit tauchen Alvaro Soler und Nico Santos tief in das kubanische Lebensgefühl ein. Die Vox-Dokumentation „Viva Cuba! Alvaro Soler und Nico Santos auf den Spuren von Buena Vista“ begleitet die beiden Musiker bei der Entstehung ihres Songs. Am 27. August um 20.15 Uhr ist es soweit.

In Havanna erleben sie den Mythos Kuba am eigenen Leib und treffen Mitglieder der legendären Musik-Combo „Buena Vista Social Club“. Die beiden Freunde werfen einen Blick auf die spannende Erfolgsgeschichte der Band und lassen sich von den Buena Vista-Musikern Eliades Ochoa, Amadito Valdés sowie Barbarito Torres Orte zeigen, an denen Musikgeschichte geschrieben wurde.

Neben den intensiven Begegnungen genießen Alvaro Soler und Nico Santos die Vorzüge Kubas. An malerischen Stränden tüfteln sie an ihrem Song und besuchen die Bar, von der einst Ernest Hemingway schwärmte. Am Ende ihres Kuba-Trips veranstalten sie zusammen mit den Buena Vista-Musikern ein großes Abschlusskonzert.

Die Buena Vista Vibes finden sich auch in ihrem gemeinsam auf Kuba entstandenen Song „Candela“ wieder, der am 26. August im Rahmen von Alvaro Solers Album „The Best Of 2015-2022“ veröffentlicht wird.

„Die kubanische Lebensfreude ist besonders in der Musik von Buena Vista Social Club spürbar. Ich bin unendlich dankbar, die Künstler persönlich getroffen zu haben. Die Erfahrungen werden uns noch lange begleiten. Für den Song war dieser Trip Inspiration pur.“ Alvaro Soler

„Die gesamte Reise hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Kubaner haben bewiesen, wie sehr sie die Musik lieben und wie gut sie feiern können. Mit dem Song möchten wir uns auch für die große Gastfreundschaft bedanken.“ Nico Santos

„Durch ihren Bezug zur Latin Music sind Alvaro und Nico die perfekten Reiseleiter. Sie bringen den Zuschauer:innen die kubanische Kultur auf eine unterhaltsame Weise näher und zeigen sich dabei von einer ganz persönlichen Seite.“ VOX-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz

Musik lässt sich zuhause auch selbst aufnehmen, ganz ohne einen Trip nach Cuba. Schneller gelangt man jedoch mit diesem aktuellen Streaming-Angebot von RTL/Deezer an Musik.

Bildquelle: DF_Alvaro Soler und Nico Santos Cuba: RTL / Maxi Media