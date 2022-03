Balko-Original startet direkt nach TV-Premiere der Neuauflage

Anzeige

15 Jahre nach dem Original starten Jochen Horst und Ludger Pistor wieder gemeinsam durch. Nach der Premiere der Balko-Neuauflage sind außerdem auch die Folgen des Originals zu sehen.

Am Donnerstag um 20.15 Uhr läuft auf RTL der neue „Balko“ in Spielfilmlänge. 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Fall treffen die ehemaligen Ermittler Balko und Krapp in Teneriffa wieder aufeinander.

Balko ergibt sich nach dem Tod seiner spanischen Frau voller Selbstmitleid dem Alkohol. Bei Krapp könnte es hingegen nicht besser laufen. Zumindest, bis er nach der Party eines deutschen Waffenherstellers des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt wird.

Leider kann sich Krapp an besagte Nacht nicht erinnern und macht sich so gemeinsam mit seinem alten Freund Balko auf die Suche nach dem eigentlichen Täter. Doch sie sind nicht die Einzigen, die nach der Wahrheit suchen. Kommissarin Alicia Ruíz ist die zuständige Ermittlerin vor Ort und sie setzt alles daran, dass sich diese zwei deutschen Ex-Polizisten nicht in ihren Fall einmischen. Zumal einer von ihnen ihr Adoptivvater ist, mit dem sie seit Jahren kein Wort mehr gewechselt hat.

Balko-Original im Anschluss

Nach dem neuen Spielfilm geht es auf RTLup nahtlos zurück ins Jahr 1994 und ’95. Dort sind dann die Folgen eins bis fünf der ersten Balko-Staffel zu sehen:

„Gotcha – Ich hab dich!“ um 22.00 Uhr

„Filmriss“ um 22.50 Uhr

„Die Bürgerwehr“ um 23.45 Uhr

„Der Kampf der Hähne“ um 00.30 Uhr

„Das Schweigen der Hämmer“ um 01.20 Uhr

Mitte der 1990er Jahre hieß Paintball noch „Gotcha“, das Internet war noch aus Holz (und hieß Lexikon) und regelbrechende Kommissare lösten allmählich die Privatdetektive der 80er im TV-Programm ab. Happy End inklusive. Auf dem Spartensender RTLup lässt sich diese Zeit nun für einen Abend ins Wohnzimmer zurück holen.

Hier gibt es mehr zum Thema RTLup und wie man den Sender in HD streamen kann.

