Banderas & Almodóvar: Erstausstrahlung heute bei Arte

Antonio Banderas und Pedro Almodóvar sind die größten spanische Kinostars der Welt. Arte zeigt heute die Doku „Antonio Banderas / Pedro Almodóvar: Der Meister und seine Muse“ und führt die beiden wieder zusammen.

Seit 40 Jahren verbindet die beiden spanischen Stars der Filmbranche Antonio Banderas und Pedro Almodóvar eine außergewöhnliche künstlerische Beziehung. Auch wenn Banderas durch seine US-amerikanische Karriere zum weltweit bekanntesten spanischen Schauspieler wurde, so zeigte und zeigt sich sein wahres Können in den Werken Almodóvars.

Banderas und Almodóvar: Acht gemeinsame Filme

Auch wenn Banderas durch seine US-amerikanische Karriere zum weltweit bekanntesten spanischen Schauspieler wurde, so zeigte und zeigt sich sein wahres Können in den Werken Almodóvars. Acht Filme drehte er mit dem Enfant terrible des spanischen Kinos.

Die beiden Männer begegnen einander im wilden Madrid der 80er Jahre, den Jahren der sogenannten Movida, aus denen Almodóvars symbolträchtigste Filme hervorgingen. Banderas und seine Männlichkeit inspirieren den Regisseur, lassen ihn zu seiner Muse werden, die all seinen Sehnsüchten Gestalt zu verleihen vermag – in einem provokanten, innovativen Kino des Begehrens, das die Grenzen der Geschlechter ineinander verschwimmen lässt.

Anfang der 90er Jahre verlässt Banderas seinen Mentor, um in den USA Karriere zu machen und dort zum Inbegriff des Latin Lovers zu werden. Almodóvar hingegen bleibt dem europäischen Kino treu und wird mehr denn je zum Filmemacher der Frauen mit Stoffen, die das Publikum mitten ins Herz treffen.

Gemeinsame Arbeit nach 20 Jahren Pause

Erst 20 Jahre später finden die beiden wieder zueinander, in Almodóvars verstörendem Melodram von 2011 „Die Haut, in der ich wohne“. Acht Jahre später entsteht „Leid und Herrlichkeit“ mit Banderas in der Rolle eines Filmregisseurs, der an einem Wendepunkt in seinem Leben zurückblickt – unverkennbar Almodóvars Alter Ego. Aus der Verschmelzung der beiden Charaktere Banderas und Almodóvar entsteht ein Meisterwerk, das mit Preisen überhäuft wird.

Die Erstausstrahlung von Antonio Banderas / Pedro Almodóvar: Der Meister und seine Muse“ läuft heute um 22.05 Uhr bei Arte.