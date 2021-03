Bayern – BVB: Bundesliga-Gipfel heute bei Sky

Anzeige

Bayern München gegen Borussia Dortmund – diese Paarung verspricht nicht selten den besten Fußball Deutschlands. Der Klassiker schlechthin läuft heute bei Sky – via Sky Q auch in UHD. Dortmund gastiert in München: oft bedeutete dies in der Vergangenheit, dass der BVB die Heimreise ohne Punkte und manchmal sogar gepaart mit einer ordentlichen Abreibung antreten kann.

Auch dieses Jahr konnte man mitunter schon befürchten, dass die Partie deutlich zugunsten des FC Bayern ausgehen könnte. Zumindest wenn man es mit den Dortmundern und sich deren Form von vor vier Wochen und die damalige Performance der Bayern einmal vors Auge führt. Es ist durch die Borussen-Krise dieses Mal zwar kein direktes Duell um die Meisterschaft, aber für beide Klubs nicht minder bedeutsam.

Mittlerweile hat sich der BVB jedoch gefangen und die nimmersatten Titelhamster von der Isar überraschend ein paar Punkte gelassen. Der Bundesliga-Kracher könnte also doch gleich spannend werden. Und noch ein kleiner Fakt am Rande: Bayern muss punkten, um an der Tabellenspitze zu bleiben.

Um 18.30 Uhr ist Anpfiff in der Allianz Arena. Auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD kann man live dabei sein, wenn die beiden besten Teams der vergangenen zehn Jahre ihr Rückspiel für diese Saison austragen. Sky bietet die Partie außerdem noch in der #Couchkurve auf Sky Sport Bundesliga 3 sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 an.