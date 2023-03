„Baywatch“: Sat.1 schnappt RTL Pam und Hasselhoff weg

Anzeige

Seine Deutschland-Tournee musste er zwar absagen, im Free-TV ist David Hasselhoff aber weiterhin mit „Baywatch“ zu sehen. Ab sofort jedoch nicht mehr auf einem RTL-, sondern einem Sat.1-Spartensender – Badenixe Pamela Anderson natürlich inklusive.

Anzeige

Im Gegensatz zu RTL konnte sich Sat.1 offensichtlich zum jetzigen Zeitpunkt noch kein offizielles Fotomaterial zur Verfügung stellen, sondern verbreitet lieber dieses etwas peinlich geratenen Artwork zur Serie. Bild: SAT.1 GOLD/ Carolin Laib

Pamela Anderson alias C.J. Parker.Foto: RTL / Kineos

Noch bis zum 26. März läuft die Serie bei Nitro. Der Senderwechsel geschieht dann relativ reibungslos. Denn ab 3. April schlüpfen David Hasselhoff und Pamela Anderson dann bei Sat.1 Gold in ihre knallroten Badesachen und retten täglich Menschenleben in „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“. Von einer Rückkehr ins Free-TV, wie sie Sat.1 am Donnerstag verkündete, kann also nicht die Rede sein. Die Abstinenz dauert ja nicht einmal eine Woche.

„Baywatch“ wechselt die Fronten

Die US-Serie rund um Rettungsschwimmer Mitch Buchannon (David Hasselhoff) und sein Team war eine der erfolgreichsten des 20. Jahrhunderts und wurde in 144 Ländern ausgestrahlt. Sat.1 Gold zeigt die Kult-Serie im Gegensatz zu Nitro nicht im Nacht- bzw. frühen Morgenprogramm, sondern strahlt „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ am Nachmittag aus. Ab 3. April können sich Fans von Pam, Hoff und kalifornischem Körperkult montags bis freitags, um 15.30 Uhr, auf die alten Folgen freuen.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Wochenende „Pamela Andersons hat eine neue Free-TV-Serie“.

Bildquelle: Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu: Sat.1

df-baywatch: RTL