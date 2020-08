Beirut: Heute „Brennpunkt“ in der ARD

Anzeige

Aus aktuellem Anlass ändert die ARD ihr Abendprogramm und sendet einen „Brennpunkt“ zu den Explosionen in Beirut. Die Berichterstattung zu dem Thema hatte zuvor für Kritik gesorgt.

Im Anschluss an die „Tagesschau“ läuft bei der ARD heute Abend, 20.15 Uhr, ein zehnminütiger „Brennpunkt: Beirut in Trümmern“.

Nach zwei heftigen Explosionen im Beiruter Hafen gestern Abend zeigt sich heute das ganze Ausmaß der Katastrophe: Die Hälfte der Stadt ist betroffen. Zerstörte Gebäude, Menschen ohne Wohnung, mindestens 100 Tote, 4000 Verletzte, unzählige Vermisste. Hilfe aus aller Welt ist zugesagt und läuft an. Riesige Mengen Ammoniumnitrat sind explodiert, aber was war der genaue Auslöser? Der „Brennpunkt“ berichtet über und aus Beirut.

Über Nacht waren die ARD und auch das ZDF in den Sozialen Medien in Kritik geraten, da die Sender in ihren Abendnachrichten nicht mit den Explosionen in Beirut eröffneten – sondern mit den Beschlüssen der DFL zur Rückkehr der Stadionzuschauer.