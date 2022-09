Best of „Immer wieder sonntags“ 2022

Anzeige

Für rund neun Monate kommt immer wieder sonntags vorerst keine Ausgabe „Immer wieder sonntags“ mehr. Am Sonntag gibt es zunächst aber noch einmal ein „Best of“.

Die neue Arena der beliebten Musik- und Unterhaltungssendung sorgte zum Start im Juni für besonderes Herzklopfen – nicht nur bei Moderator Stefan Mross, sondern auch bei seinen zahlreichen Gästen. Das Erste übertrug die vom SWR verantwortete Musiksendung in diesem Jahr wieder live aus dem Europa-Park in Rust.

Die alte „Immer wieder sonntags“-Arena im Europa-Park musste einer Achterbahn weichen. © SWR/Willi Walter

In der Best-of-Ausgabe blickt Stefan Mross auf viele weitere Highlights zurück. Zu sehen sind neben dem Gastgeber unter anderem Andrea Berg, Jürgen Drews, Hansi Hinterseer, Michelle, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Andy Borg, DJ Ötzi, Kerstin Ott und Ben Zucker. Nun feiert die 18. Staffel „Immer wieder sonntags“ am 11. September ab 10.03 Uhr im Ersten mit einem Best of das große Staffelfinale und beendet damit eine nach eigenen Angaben quotenstarke Saison.

Alle Ausgaben sind nach Ausstrahlung vier Wochen in der ARD Mediathek abrufbar. Die neue Staffel startet im Juni 2023.

