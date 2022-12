Sat.1.-Interview mit Boris Becker schon in wenigen Tagen

Anzeige

Boris Becker ist seit Donnerstag wieder auf freiem Fuß und Apple hat direkt eine Doku über den Ex-Tennis-Star angekündigt. Sat.1 kommt dem aber noch zuvor.

Der TV-Sender Sat.1 will am Dienstag (20. Dezember) ein Interview mit dem ehemaligen Tennis-Star Boris Becker nach seiner Entlassung aus britischer Haft zeigen. Der Privatsender kündigte am Freitag die Sondersendung „Sat.1 Spezial. Boris Becker“ an, für die er sein Programm zur besten Sendezeit am Dienstagabend um 20.15 Uhr freiräumt. Becker werde von Moderator Steven Gätjen befragt. Es blieb unklar, ob das Interview live ausgestrahlt wird oder vorab aufgezeichnet wird. Auch der Ort des Gesprächs wurde nicht genannt.

Wenig Infos zu erstem Interview mit Boris Becker in Freiheit

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sagte in der Mitteilung: „Boris Becker ist der vielleicht größte Held des deutschen Sports. Wir alle kennen die unfassbaren Höhen und die Niederschläge in seinem Leben.“ Sat.1 werde nicht über ihn sprechen – sondern mit ihm. „Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt.“

Gätjen stellt die Fragen

Becker saß seit Ende April in britischer Haft, nachdem er von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Hintergrund war, dass er in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens verschleiert hatte. Die vorzeitige Entlassung nach knapp acht Monaten verdankt Becker einer Regelung, wonach ausländische Straftäter in Großbritannien nach einer bestimmten Zeit auf freien Fuß kommen können, wenn sie das Land umgehend verlassen. Am Donnerstag wurde er aus der Haft entlassen.

