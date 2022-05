Bundesliga: Alle Entscheidungen des 34. Spieltags exklusiv bei Sky

Anzeige

Alle Spiele parallel bei Sky: Der Meister und ein Absteiger stehen bereits fest, dazwischen ist am letzten Bundesliga-Spieltag aber noch vieles möglich.

Besondere Aufmerksamkeit genießen die Spiele in Dortmund und Stuttgart. Beim BVB sind Felix Magath und Hertha BSC zu Gast, die das Fernduell mit dem ebenfalls abstiegsbedrohten VfB für sich entscheiden wollen, um der Relegation zu entgehen. Die Stuttgarter selbst treffen vor heimischer Kulisse auf den ambitionierten 1. FC Köln, der sich noch Hoffnungen auf die Europa League macht. Arminia Bielefeld wird aufgrund des schwachen Torverhältnisses wohl keine Chance mehr haben, jenen Relegationsplatz noch zu erreichen, den Hertha und der VfB unbedingt umgehen möchten. Die Ostwestfalen treffen auf RB Leipzig, das unbedingt Platz vier und damit die Berechtigung zur Champions League verteidigen will. Mit nur zwei Punkten Rückstand sitzt den Leipzigern jedoch der SC Freiburg im Nacken, der bei Bayer 04 Leverkusen ran muss.

Riesen-Konferenz mit neun Spielen

Sky überträgt bereits ab 13.30 Uhr den kompletten Bundesliga-Finaltag live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Primetime des deutschen Fußballs im „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des 34. Spieltags ein. Unter anderem gastiert der FC Bayern beim VfL Wolfsburg.

Alle neun Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Und wer nicht genug vom Fußball bekommen kann, für den gibt es auch noch die U19-Bundesliga bei Sky. Die Halbfinal-Rückspiele Hertha BSC – FC Augsburg (am Samstag) und FC Schalke 04 – Borussia Dortmund (am Sonntag) laufen jeweils ab 10.50 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2

Der 34. Bundesliga-Spieltag bei Sky

10.50 Uhr: U19 Bundesliga Halbfinal-Rückspiel Hertha BSC – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 2

13.30 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg – FC Bayern Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.25 Uhr: Borussia Dortmund – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 3

15.25 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4

15.25 Uhr: Arminia Bielefeld – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 5

15.25 Uhr: Bayer Leverkusen – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6

15.25 Uhr: 1. FC Union Berlin – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 7

15.25 Uhr: Borussia Mönchengladbach – 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 8

15.25 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 9

15.25 Uhr: FC Augsburg – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 10

17.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die InterwettenHighlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

Quelle: Sky Deutschland

