„Bundesliga History“ beleuchtet ab heute große Fußball-Momente

In dem neuen Sport1-Format „Bundesliga History“ werden große Momente der Bundesliga und ihre Helden ins Rampenlicht gerückt.

Sport1 zeigt in Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga ab Dienstag, 9. August, das neue Format „Bundesliga History“ im Free-TV, in den Sport1 Apps und im 24/7-Stream auf Sport1.de. Den Auftakt macht am 9. August ab 23.15 Uhr das Drama um das Saisonfinale 1985/1986 zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München: „11 Meter vom Titel entfernt“. Ein verschossener Elfmeter von Michael Kutzop im Duell Werder gegen den FCB am vorletzten Spieltag leitete Bayerns Meister-Wunder am 34. Spieltag ein.

Nach der ersten Ausgabe von „Bundesliga History“ geht die Reihe laut Senderinformationen am Dienstag, 16. August, ab 23.15 Uhr weiter. Die Saison 2000/2001 bietet das wohl dramatischste Saisonfinale aller Zeiten. Der FC Schalke 04 und Bayern München spielen im Fernduell um die Meisterschaft. Beim Münchner Gastspiel in Hamburg steht es lange 0:0, bis Sergej Barbarez die HSV-Führung erzielt. Daraufhin stürmen die Fans auf Schalke das Feld, da sie glauben, das Spiel in Hamburg sei zu Ende, und feiern die Meisterschaft. Für vier Minuten. Denn die Münchener bekommen noch einen indirekten Freistoß im Strafraum zugesprochen, den Patrik Andersson verwandelt. Bayern holt den Titel und beim „Meister der Herzen“ auf Schalke fließen bittere Tränen.

„Bundesliga History“ bei Sport1

Dienstag, 9. August, 23:15 Uhr: Saisonfinale 1985/1986: 11 Meter vom Titel entfernt

Dienstag, 16. August, 23:15 Uhr: Saisonfinale 2000/2001: Meister für 4 Minuten

Dienstag, 23. August, 23:15 Uhr: Saisonfinale 1999/2000: Die verpasste Chance

Dienstag, 6. September, 23:15 Uhr: Saisonfinale 1995/1996: Bittere Tränen

Dienstag, 13. September, 23:15 Uhr: Saisonfinale 1998/1999: Der norwegische Held

