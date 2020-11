Bundesliga-Quoten: Sky-Topspiel steckt „Sportschau“ in die Tasche

Anzeige

Der Bundesliga-Gipfel zwischen Dortmund und Bayern bei Sky überstrahlte den Rest des Spieltags – dementsprechend auch die „Sportschau“. Aber auch bei der ARD gab es einen Grund zur Freude.

Insgesamt 2,55 Millionen Zuschauer verfolgten das Topspiel auf Sky am Samstagabend. Davon sahen 2,14 Millionen Zuschauer die Partie im TV und Sky erreichte einen Marktanteil von 7,0 Prozent in der Gesamtbevölkerung. In der Zielgruppe „männlich 14-59 Jahre“ waren es 1,02 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent. Weitere 406.000 Zuschauer sahen die Partie via Sky Go und Sky Ticket.

Bereits am Nachmittag hatten 1,81 Millionen Zuschauer die Bundesliga-Konferenz auf Sky mit den fünf anderen Bundesligaspielen des Samstags geschaut, darunter das Kellerduell zwischen Mainz und Schalke. 1,53 Millionen Zuschauer sahen die Spiele im TV und weitere 284.000 Zuschauer via Sky Go und Sky Ticket.

„Sportschau“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Der Umstand, dass das Spiel zwischen Dortmund und München erst um 18.30 Uhr angesetzt wurde, dürfte den ARD-Verantworlichen bereits im Vorhinein die Tränen in die Augen getrieben haben. Dass Sky dann auch noch in der relevantesten Zielgruppe einen deutlich höheren Marktanteil verbuchen konnte (Sportschau: „nur“ 10,0 Prozent), schmerzte wahrscheinlich noch mehr.

Dennoch scheint sich das Traditionsformat langsam aber sicher aus dem Quotental seit dem Beginn der Corona-Krise wieder herauszuarbeiten. Mit insgesamt über 4,7 Millionen Zuschauern konnte endlich wieder an die Werte von Ende Februar/Anfang März herangekommen werden.

Vielleicht ist dies ja ein Indiz dafür, dass in Zukunft wieder mehr Leute die „Sportschau“ einschalten werden. Ein größeres Topspiel als das vom Wochenende wird auch Sky bis zum Rückspiel nicht nochmal im Angebot haben.