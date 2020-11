BVB – Bayern: Bundesliga-Kracher heute live bei Sky – auch in UHD HDR

Anzeige

Es ist mal wieder so weit: Das Spiel der Spiele steht in der Bundesliga an. Serienmeister Bayern gastiert heute bei Dauerherausforderer Borussia Dortmund. Sky ist wie immer live dabei.

Die Übertragung des „Topspiels der Woche“ mit Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss beginnt ab 17.30 Uhr. Für Sky Q Kunden gibt es den Bundeliga-Evergreen auch in UHD und HDR auf Sky Sport UHD.

Die HD-Übertragung ist auf dreierlei Art und Weise zu sehen: Auf Sky Sport Bundesliga 1, in der „#Couchkurve“ auf Sky Sport Bundesliga 3 und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4. Die vergangenen drei Bundesliga-Duelle der beiden Rivalen konnte der Rekordmeister jeweils ohne Gegentor für sich entscheiden, die Dortmunder feierten den letzten Sieg im Klassiker vor zwei Jahren, als sie mit 3:2 gewannen.

Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich noch Moderator Patrick Wasserziehr mit „Sky90“, um gemeinsam mit seinen Gästen den laufenden Bundesliga-Spieltag zu besprechen und aktuelle Fußball-Themen zu diskutieren. Die Sendung wird im Free-TV auf Sky Sport News ausgestrahlt. Komplettiert wird der Spieltag bei Sky dann im Laufe des Sonntagnachmittags mit den Begegnungen zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim sowie Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach jeweils auf Sky Sport Bundesliga 1.

Moderatorin Britta Hofmann begrüßt ab 14.30 Uhr das TV-Publikum und Experte Dennis Aogo im Studio.