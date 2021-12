Carmen Nebel sammelt heute zusammen mit Gaby Dohm und Peter Kraus Spenden im TV

Anzeige

Carmen Nebel präsentiert heute „Die schönsten Weihnachts-Hits“ live aus München. Dabei trifft sie auch auf ihren Nachfolger beim ZDF.

Giovanni Zarrella ist beim ZDF mit seiner nach ihm betitelten Show in die Fußstapfen von Carmen Nebel treten.

Giovanni Zarrella wird nämlich heute Abend zu Gast sein. Auch viele weitere Prominente unterstützen Carmen Nebel 2021 bei der großen Show-Gala zugunsten von „Misereor“ und „Brot für die Welt“. Mit dabei sind unter anderen Francine Jordi, Ella Endlich, Roland Kaiser, Peter Kraus, Giovanni Zarrella, Bülent Ceylan, Andreas Gabalier, Sasha. Auch Howard Carpendale, die Riverdance-Crew und viele andere stimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Mehr als 20 prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nehmen telefonisch Spenden entgegen. Darunter Norbert König, Theo Koll, Yared Dibaba, Nina Petri, Antoine Monot jr., Wanja Mues, Regina Halmich, Marcel Reif, Sonja Zietlow, Elena Uhlig, Erol Sander, Frank Busemann, Collien Ulmen-Fernandes, Isabell Werth, Ulrike Frank, Alfons Schuhbeck, Gerald Asamoah und Lutz van der Horst.

Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichen Hilfsorganisationen „Brot für die Welt“ und „Misereor“. Auch in diesem Jahr werden wieder viele prominente Gäste mithelfen, die Not der Ärmsten der Armen zu lindern. An Heiligabend tritt Carmen Nebel nochmal im ZDF auf. Dann trifft sie sich in Tirol unter anderem mit Patrick Lindner, Albert Hammond und Matze Knop