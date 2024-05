Chamions League Finale live diesen Samstag: BVB – Real Madrid

Diesen Samstag spielt der BVB das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Die Übertragung gibt’s im Free-TV und im Stream.

Popmusiker Sasha (52) rechnet seinem Lieblingsverein Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen Real Madrid durchaus Chancen zu. „Gerade, weil Dortmund Außenseiter ist, stehen die Chancen gut, weil sie eben als Außenseiter wahrgenommen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass irgendjemand Dortmund jetzt noch unterschätzt“, sagte der Sänger („This Is My Time“) der Deutschen Presse-Agentur. Der Revierclub steht am heutigen Samstag im Londoner Wembley-Stadion in seinem ersten Königsklassen-Finale seit 2013.

„Es ist natürlich krass, wenn der BVB in einem Champions-League-Endspiel steht. Ich fiebere natürlich mit und hoffe das Beste.“ Der 52-Jährige ist in Soest nahe Dortmund geboren und hat mehrere Jahre im Dortmunder Norden gewohnt. „Wer schon mal im Dortmunder Stadion gewesen ist, kann sich ungefähr ausmalen, was in der Stadt los sein würde, wenn der BVB die Champions League gewinnt. Da gibt’s nur noch schwarz-gelbe Freude pur.“

Das Champions-League-Finale bei DAZN und im ZDF

DAZN überträgt das Champions-League-Finale diesen Samstag ab 20.15 live

Die Übertragung des Champions-League-Finales erfolgt diesen Samstag (1. Juni) samt Vorberichterstattung ab 19.25 Uhr im linearen ZDF-Programm sowie als Live-Stream in der ZDF-Mediathek. Ansonsten zeigt auch DAZN das Spiel im Live-Stream ab 20.15 Uhr. Bei Amazon Prime Video und Sky ist das Champions-League-Finale nicht zu sehen. Der Anstoß ist für 21 Uhr anberaumt.

Obwohl der BVB die Bundesliga nur auf dem fünften Platz abgeschlossen hat und sich damit aktuell nicht mal für die Champions League qualifizieren würde, steht der Dortmunder Traditionsverein nun im Finale des prestigeträchtigen Turniers. Das ist für viele eine Überraschung. Real Madrid ist dagegen die erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte der Champions League und hat im Laufe der Jahrzehnte bereits 14 Mal den Sieg eingefahren. Ein ungleiches Duell, das hoffentlich auch ein spannendes Spiel garantiert.

Alexander Klaws singt dem BVB ein Ständchen

Fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Album und pünktlich zum Champions-League-Finale singt Musiker und Schauspieler Alexander Klaws mit dem neuen Song „Gelbe Wand“ dem BVB ein Ständchen. Nach zehn Jahren „Musikabstinenz gibt’s endlich mal wieder was auf die Ohren“, postete Klaws auf Instagram. Als „Hommage an meinen Herzensverein“ werde der Song in der Nacht auf Samstag überall im Netz zum Download bereitstehen.

Klaws‘ Management zufolge war die „Stadion-Hymne“ – geschrieben von Uwe Fechner – aufwendig in Dortmund, Berlin, Hannover, Nürnberg, Hamburg und Italien eingespielt worden. Ein Teil der „Rock-Elite“ wie Dennis Poschwatta – Schlagzeuger von Guano Apes – oder Fabio Trentini am Bass sind demnach bei „Gelbe Wand“ mit von der Partie. Den Fan-Chor bestreiten 30 BVB-Fans aus ganz Deutschland – eingesungen in Dortmund. Produzent Fechner und Klaws „seien unweit des Westfalenstadions“ geboren und wollten ihrem Lieblingsverein mit Gleichgesinnten einen Song schenken, hieß es beim Management.

Klaws letztes Studioalbum war im Herbst 2015 („Auf die Bühne, fertig, los!“) erschienen. Der gebürtig aus Ahlen im westfälischen Münsterland stammende Sänger, Musical-Darsteller, Schauspieler und Moderator ist seit 2019 auch jeweils im Sommer in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen als Apachen-Häuptling Winnetou zu sehen.

