City vs. United: Manchester Derby heute live bei Sky

Sky zeigt heute Nachmittag das Stadtduell zwischen Manchester City und Manchester United. Die Red Devils wollen dabei den Citizens in die Meisterschaftssuppe spucken.

Diesen Sonntag steht im Etihad Stadium das Manchester Derby zwischen Manchester City und Manchester United an, das zugleich das Duell zwischen den beiden Trainern und absoluten Taktikexperten Pep Guardiola und Ralf Rangnick impliziert.

Meister und Tabellenführer Manchester City – zuletzt beim FC Everton mit 1:0 erfolgreich und von Nationalspieler Ilkay Gündogan als Kapitän auf den Platz geführt – geht als klarer Favorit in die Partie. Zwar konnte Manchester United unter Rangnick bis auf einen Champions League Platz vorstoßen, beim abstiegsbedrohten FC Watford kamen die Red Devils jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Was sich wohl Guardiola und Rangnick für das Derby haben einfallen lassen?

Ab 17 Uhr kommentieren Sky Experte Rene Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld am Sonntag das „Match of the Week“ auf Sky Sport 1. Sky-Q-Kunden können das Manchester Derby zusätzlich in UHD genießen. Darüber hinaus schildert Sky Reporter Dirk große Schlarmann seine Eindrücke live vor Ort aus dem Etihad Stadium.

Zuvor überträgt Sky die Partie zwischen dem FC Watford und dem FC Arsenal ab 14.50 Uhr live. Am Montag folgt dann noch die Partie Tottenham Hotspur – FC Everton. Alle genannten Spiele laufen auf Sky Sport 1.

Sonntag:

14.50 Uhr: FC Watford – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

17.20 Uhr: „Match of the Week“: Manchester City – Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19.30 Uhr: „What a strike!“ – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1

Montag:

16.00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ auf Sky Sport News

20.50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Everton live auf Sky Sport 1

