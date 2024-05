Comedy-Abend heute im Free TV: Ralf Schmitz, Mario Barth u.v.m.

Die volle Ladung Comedy wartet im Free-TV-Programm heute Abend. In der Sendung „Die besten Comedians Deutschlands“ treten u. a. Ralf Schmitz, Oliver Pocher, Mario Barth und viele mehr auf.

Sat.1 verspricht heute Abend das volle Comedy-Programm mit „Die besten Comedians Deutschlands“. Die Ausstrahlung startet um 20.15 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Ralf Schmitz, Mario Barth oder Oliver Pocher. Sie alle haben alte und neue Stand-Up-Programme im Gepäck. Eine weitere Ausgabe von „Die besten Comedians Deutschlands“ erfolgt am folgenden Freitag, den 7. Juni, ebenfalls ab 20:15 Uhr bei Sat.1. Außerdem ist das Comedy-Line-Up erstmals auf Tour vom 1. bis zum 3. September in Hannover, Hamburg und Berlin. „Die besten Comedians Deutschlands“ gibt es auch kostenlos im Stream auf Joyn.

Ralf Schmitz, Paul Panzer, Lisa Feller u.v.m.

SAT.1 – Sowohl heute als auch kommenden Freitag, den 7. Juni, ist Ralf Schmitz im Comedy-Stand-Up-Programm auf Sat.1 dabei

In der Ausstrahlung für den heutigen 31. Mai stehen neben Schmitz, Barth und Pocher auch noch Tony Bauer, Sascha Grammel, Lisa Feller, Maxi Gstettenbauer, Maria Clara Groppler, Alain Frei, Benni Stark und Paul Panzer auf dem Programm. Am 7. Juni ist mit folgenden Comedians auf der Bühne zu rechnen: Ralf Schmitz, Osan Yaran, Patrick Nederkoorn, Tahnee, Oliver Pocher, Cindy aus Marzahn, Ingmar Stadelmann, Luke Mockridge, Anissa Loucif, Sven Bensmann und Kaya Yanar. Moderiert werden die Comedy-Shows von Daniel Boschmann.

„Die besten Comedians Deutschlands“ auf Tour

Eine Bühnen-Live-Tournee steht ebenfalls in den nächsten Monaten an. Der Auftakt der Tour findet am Sonntag, den 1. September, in Hannover in der ZAG-Arena statt. Dann mit Chris Tall, Bastian Bielendorfer, Paul Panzer, Tutty Tran, Maria Clara Groppler, Mirja Regensburg und Ingmar Stadelmann. Weiter geht es am Montag, den 2. September, in Hamburg in der Barclays Arena mit Chris Tall, Markus Krebs, Michael Mittermeier, Tutty Tran, Maria Clara Groppler, Mirja Regensburg und Ingmar Stadelmann. Der Tour-Abschluss erfolgt am Dienstag, den 3. September, in Berlin in der Uber Arena. Wieder mit Chris Tall, Markus Krebs, Olaf Schubert, Tutty Tran, Maria Clara Groppler, Mirja Regensburg und Ingmar Stadelmann.

Quelle: Brainpool TV