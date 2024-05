Copa América: Sportdigital Fußball zeigt Turnier mit Messi und Co.

Neben der EM steht in diesem Jahr die südamerikanische Meisterschaft an: Sportdigital Fußball überträgt die CONMEBOL Copa América live.

Vom 20. Juni bus zum 14. Juli findet die Copa América 2024 statt. Sportdigital Fußball will das Turnier live und exklusiv in Deutschland, der Schweiz und teilexklusiv in Österreich zeigen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Spiele aus der Copa América sollen dabei in der Regel direkt im Anschluss an die EM-Übertragungen starten. Titelverteidiger ist aktuell der Weltmeister Argentinien mit Lionel Messi, der bei seiner womöglich letzten Copa América noch einmal den Pokal gewinnen möchte, erklärt Sportdigital Fußball.

Neben den Live-Spielen im Hauptprogramm des linearen TV-Senders will Sportdigital ausgewählte Spiele exklusiv im Online-Angebot des Senders auf seiner Website sowie in der neuen Mobile-App Sportdigital+ auf iOS- und Android-Geräten ausstrahlen. Die Live-Spiele aus der Nacht sollen dabei jeweils am kommenden Tag im linearen TV-Programm mehrfach wiederholt werden. Zudem sind die über die sportdigital+ App sowie das Web-Angebot abrufbar, erklärt Sportdigital Fußball.