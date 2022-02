„Das Boot“: Sky verkündet Starttermin der 3. und Drehbeginn der 4. Staffel

Anzeige

Die 3. Staffel „Das Boot“ hat endlich ihren offiziellen Starttermin erhalten, eine weitere Staffel hat Sky ebenfalls bestätigt.

Sky hat heute bekannt gegeben, dass die dritte Staffel „Das Boot“ am 9. April, um 20.15 Uhr, auf Sky One anläuft. Ab dann sind alle neuen Folgen zudem auch komplett beim Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q zu sehen. Staffel eins und zwei stehen ebenfalls auf Abruf zur Verfügung. Eine spätere Free-TV-Ausstrahlung im ZDF wird es aller Voraussicht nach auch wieder geben. Im Juni beginnen dann die Dreharbeiten zur vierten Staffel von „Das Boot“. Regie bei den sechs Episoden wird Dennis Gansel führen; die Head-Autoren sind Colin Teevan und Tony Saint.

3. Staffel „Das Boot“ startet auf Sky One auch bei Vodafone

Sky One ist übrigens seit kurzem auch für Vodafone-Kunden verfügbar, die das Pay-TV-Paket Vodafone Premium gebucht haben. Dieses ist im Tarif „GigaTV inklusive Vodafone Premium“ im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit in den ersten sechs Monaten schon ab monatlich 14,99 Euro erhältlich. Danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Optional kann das Paket für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden. Vodafone Premium umfasst 21 zusätzliche HD-Sender mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events ohne Werbeunterbrechung.

In Kooperation mit Samsung und mit beratender Unterstützung von Cinemakers Film wurde die dritte Staffel in 8K und Dolby Atmos gedreht. Beim Streamingdienst des TV-Herstellers kann man dann die 8K-Version der Serie sehen.