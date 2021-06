Das neue Sat.1 soll wieder „Fernsehen mit Herz“ sein

Anzeige

Sat.1 soll nach den Worten des neuen Senderchefs Daniel Rosemann bald wieder „in alter Stärke strahlen“. Anlässlich des Branchentreffens Screenforce Days kündigte Rosemann am Dienstag an: „Wir wollen Fernsehen mit Herz, Leidenschaft, Humor und großen Gefühlen machen.“

Neben neuen Shows wie „Facing The Classroom“, wo die Kanzlerkandidaten sich Fragen von Schülern stellen, sollen auch Fiction-Formate wichtig bleiben. Gemeinsam mit Joyn hat der Privatsender die sechsteilige Serie „Blackout“ gedreht, die 2022 im Free-TV läuft. Außerdem träumt Sarah Engels (ehemals Lombardi) als alleinerziehende Mutter in dem Sat.1-Film „Toni & Tom“ von einer Musicalkarriere.

Daniel Rosemann: „Bei der Auswahl der Stoffe werden wir in Zukunft stark darauf achten, dass sich unsere Zuschauer:innen leicht in die Hauptdarsteller:innen verlieben können, so wie einst in den ,Bullen von Tölz‚, ,Danni Lowinski‘ oder ,Den letzten Bullen‘ und hoffentlich jetzt in Toni in ,Toni & Tom‘ und in die Mutter in ,Nachricht von Mama‘.“

Drei neue Ralf-Schmitz-Shows bei Sat.1

Ralf Schmitz kommt ab Herbst gleich mit drei neuen Shows. In seiner ersten Prime-Time-Show „Paar Wars“ stellt Ralf Schmitz Beziehungen auf die Probe. In der neuen Impro-Comedy „Halbpension mit Schmitz“ muss der Comedian mit seinen Stammgästen die Anweisungen von Spielleiter Pierre M. Krause umsetzen. Eine dritte Show verriet der Sender heute noch nicht.

Rosemann, der seit Mai neben ProSieben nun auch Sat.1 verantwortet, gestaltet den Sender aus Unterföhring bei München gerade um. So wurden zum Beispiel die Reality-Formate „Promis unter Palmen“ und „Plötzlich arm, plötzlich reich“ jetzt aus dem Programm genommen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). dpa/bey