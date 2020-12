„De Höhner“-Konzert aus dem Kölner Dom morgen live bei BibelTV

Anzeige

Das Adventsmitspielkonzert aus dem Kölner Dom mit der Kult-Band „De Höhner“ wird am Nikolaustag live von BibelTV übertragen.

„Wo Dunkel ist, macht Licht!“ Unter diesem Motto überträgt Bibel TV am 6. Dezember von 14.30 bis 16 Uhr das Adventsmitspielkonzert live aus dem Kölner Dom.

„Damit alle bei unserem elften Adventsmitspielkonzert dabei sein können, laden wir die Zuschauer ein, von zu Hause aus, vor dem Fernseher oder online mit im Dom zu sein! Alle sitzen dabei in der ersten Reihe: zuhause im Wohnzimmer, vielleicht im Altenheim oder bei der Nachbarin am Krankenbett“, so Petra Dierkes aus dem Organisationsteam des Adventsmitspielkonzertes.

Im Dom musizieren am Nikolaustag unter anderem die beliebte Kölner Kult-Band „De Höhner“, die „Lucky Kids“ sowie weitere Musikfreunde, die sich mit ihren Instrumenten für das Adventsmitspielkonzert bis Mitte Oktober angemeldet hatten.