Chaos bei der Deutschen Bahn: Peter Kloeppel „durchleuchtet“

Anzeige

Im RTL-Spezial „Durchleuchtet“ wird sich Peter Kloeppel mit dem Chaos der Deutschen Bahn auseinandersetzen und hinter die Kulissen schauen.

Anzeige

RTL kündigt den Inhalt der 90 Minuten langen Sendung folgendermaßen an: „Verspätungen, Ausfälle, geschlossene Bordbistros – für viele Zugreisende ist das Chaos der Deutschen Bahn inzwischen Alltag geworden. Wenn Pünktlichkeit zur Glückssache wird, häufen sich Spott in sozialen Medien und persönliche Anfeindungen gegen Bahn-Mitarbeitende. Doch warum ist das so?“

Was läuft schief bei der Deutschen Bahn?

Peter Kloeppel, der gemeinsam mit Reporter Thorsten Schorn kritisch hinter die Kulissen der Deutschen Bahn blicken wird, kommentiert: „Über die Bahn schimpfen kann jeder. Ziel der Sendung ist es zu erklären, warum bei der Bahn so viel schiefläuft. Wir wollen die Komplexität unseres Bahnsystems für unsere Zuschauer:innen herunterbrechen und veranschaulichen. Wir blicken hinter die Kulissen und lassen uns zum Beispiel von einem Lokführer erklären, wieso er dem Zeitplan häufig hinterherfährt und ständig versuchen muss, Zeit reinzuholen. 3D-Grafiken und Animationen helfen zu verstehen, warum unser Schienennetz so fehleranfällig ist und wie diese Verspätungen zustande kommen.“

RTL zeigt „Durchleuchtet: Das Chaos bei unserer Bahn“ am 8. Juni um 20.15 Uhr. Im Anschluss folgt um 22.35 Uhr außerdem ein „stern TV Spezial“, das thematisch an die Sendung anknüpfen soll. Der vorher verkündete Ausstrahlungstermin am 1. Juni ist hinfällig und wurde um eine Woche nach hinten verschoben.

Quelle: RTL Deutschland