Die aktuellen Sky-Serienstarts und Filmpremieren

Bis zum 15. Juli gibt es auf Sky wieder einige Highlights und Filmpremieren. Darüber hinaus laufen auch einige Serien an.

Am Freitag, den 2. Juli, läuft „Life in a Year“ als Filmpremiere und Sky Highlight. in der Romanze mit Jaden Smith spielt Cara Delevingne eine todkranke Frau, die ein ganzes Leben in ein Jahr zu packen versucht. Am 4. Juli zeigt Sky „Survive the Night“ mit Bruce Willis. Zwei Verbrecher überwältigen nach einem fehlgeschlagenen Überfall die Familie eines Arzts um medizinische Hilfe zu erhalten und bekommen es mit dessen Vater zu tun. Am Montag, den 5. Juli läuft das Liebesdrama „The Photograph“, am 9. Juli „The Empty Man“ und am 10. Juli das Historiendrama „Six Minutes to Midnight“ mit Judi Dench und Eddie Izzard. Alle Filme zeigt Sky jeweils um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren / HD.

Als neue Serien laufen „Mord im Bajou“ (ab 1.Juli), eine True Crime-Serie über Morde in Lousianna in den 2000ern, „The Dissident“ (ab 5.Juli) über die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi, „Rita Falks Mordgeschichtn“ (ab 9.Juli) mit der Bestseller-Autorin Rita Falk, „The Equalizer“ (ab 12. Juli) mit Queen Latifah und „Paris Police 1900“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) ab dem 14. Juli. Die Highlight-Serien laufen jeweils auf Sky Crime und sind ebenso wie die Filme über Sky Q und Sky Ticket abrufbar.

