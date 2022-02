Die Fußball-Woche im Free- und Pay-TV: Premier League, Nachholspiel und Klub-WM

Anzeige

In der Premiere League wird im Gegensatz zur Bundesliga dieser Tage auch unter der Woche Fußball gespielt, wobei es doch eine Ausnahme in Form eines Nachholspiels der 2. Bundesliga gibt. Internationale Spitzenspiele gibt es derweil auch im Free-TV live zu sehen.

Der FC Chelsea mit den drei deutschen Nationalspielern Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner träumt vom Triumph bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft: Das Halbfinale gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien ist am Mittwoch, 9. Februar, ab 17 Uhr live auf Sport1 im Free-TV zu sehen. Oliver Forster kommentiert, Moderatorin ist Jana Wosnitza. Zuvor zeigt der Free-TV-Sportsender schon am Dienstag das erste Semifinale SE Palmeiras – al-Ahly SC live, um 17.25 Uhr. Die Spiel um Platz fünf und werden bezahlpflichtig von Sport1+ und der Onlineplattform Sport1 Extra übertragen. Das Finale am Samstag um 17 Uhr läuft wiederum live im Free-TV.

Pokalwettbewerbe bei DAZN

Auf DAZN sind unter der Woche reichlich Pokalspiele aus Italien, Frankreich, Spanien und der Türkei zu sehen. So stehen hier am Dienstag beispielsweise Spiele wie Inter Mailand gegen AS Rom oder Fenerbahce – Kayserispor auf dem Programm. Am Mittwoch heißt es in der Coppa Italia nochmals Mailand gegen Rom, diesmal AC gegen Lazio. Am Donnerstag versucht dann auch noch Athletic Bilbao sein drittes Pokalfinale hintereinander gegen den FC Valencia zu erreichen. Die letzten Endspiele gingen beide für die Basken verloren.

Klub-WM bei Sport1, Premier League und Nachholspiel bei Sky

Die Premier League legt – Achtung Wortwitz – eine „englische Woche“ ein. Zwar ist Chelsea, wie erwähnt, bei der Klub WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefordert. Der Rest der Liga spielt aber derweil den 24. Spieltag aus. Das „Match of the Week“ zwischen Liverpool und Leicester kommentieren die Sky-Experten Rene Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld am Donnerstag ab 20.15 Uhr live auf Sky Sport 1. Sky Q Kunden können die Begegnung zusätzlich in UHD genießen.

Ebenfalls in UHD kann man die Partie FC Burnley – Manchester United am Dienstagabend ab 20.50 Uhr verfolgen. Auf Sky Sport 1 Bundesliga läuft übrigens an diesem (Vor-)Abend auch das Nachholspiel Karlsruher SC – SV Sandhausen aus der 2. Bundesliga live, ab 18.30 Uhr.

Die „englische Woche“ bei Sky im Überblick:

Dienstag:

20.35 Uhr: West Ham United – FC Watford live auf Sky Sport 2

20.35 Uhr: Newcastle United – FC Everton live auf Sky Sport 3

20.50 Uhr: FC Burnley – Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20.35 Uhr: Manchester City – FC Brentford live auf Sky Sport 1

20.35 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Southampton live auf Sky Sport 2

20.50 Uhr: Aston Villa – Leeds United live auf Sky Sport 4

20.35 Uhr: Norwich City – Crystal Palace live auf Sky Sport 3

Donnerstag:

20.15 Uhr: FC Liverpool – Leicester City live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20.35 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Arsenal live auf Sky Sport 8

22.45 Uhr: „What a strike!“ – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.