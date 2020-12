„Die Sendung mit der Maus“ über Weihnachten fast täglich im WDR

Anzeige

„Die Sendung mit der Maus“ ist in den verlängerten Weihnachtsferien beinahe täglich im WDR Fernsehen zu sehen.

Wie im Frühjahr holt der WDR auch während des aktuellen Lockdowns die Maus fast täglich ins Programm. Ab Montag, 21. Dezember, kan man „Die Sendung mit der Maus“ mit Ausnahme der Feiertage jeden Tag im WDR sehen.

Und die Mischung der Themen, die die Maus während dieser Zeit präsentiert, ist vielfältig: Am 21. Dezember geht es um Günther. Er leitet die Lawinenhundestaffel Hochland. Seine junge Golden Retriever-Hündin Chilli soll bald Teil der Staffel sein und abgestürzte Kletterer oder vermisste Skifahrer aufspüren. Die Maus begleitet Günther und Chili durch die Ausbildung und zeigt, was ein Lawinenhund alles lernen muss.

Glauben und Wissen

Nicht nur mit Blick auf Weihnachten dreht sich „Die Sendung mit der Maus“ am 22. Dezember um den Glauben: Woran sie glauben – an den „Lieben Gott“, an HaSchem und Allah – verraten Kinder in kurzen Interviews. Außerdem glauben sie an Engel, Sternschnuppen, Geister, an ihre Freunde oder daran, dass sie später mal Erfinder werden.

Viele andere Lach- und Sachgeschichten mit der Maus wiederholt das WDR Fernsehen vom 21. bis 23., 28. bis 30. Dezember sowie vom 4. bis 8. Januar jeweils um 11.25 Uhr und samstags 11.30 Uhr. An den Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester bleibt es bei dem familienfreundlich geplanten Programm im WDR Fernsehen. Außerdem sendet das Erste wie gewohnt sonntags um 9.15 Uhr beziehungsweise um 9.30 Uhr eine neue Folge von „Die Sendung mit der Maus“.

„Die Sendung mit der Maus“ wird 50

Neben täglich neuen Podcasts der „Sendung mit der Maus zum Hören“ können sich die Fans der Maus bereits auf den 50. Geburtstag im März 2021 freuen. Auf der Homepage gibt es dazu bereits erste Einblicke auf die geplanten Geburtstagsaktionen.

„Die Sendung mit der Maus“ läuft ab Montag, 21. Dezember mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage sowie vom 4. bis 8. Januar jeweils um 11.25 Uhr beziehungsweise 11.30 Uhr im WDR Fernsehen.