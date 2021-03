Anzeige

Von der Bundesliga berichtet Sky in UHD HDR, 2. Bundesliga und Premier League sind in UHD zu sehen. Auch der Formel 1 geht das HDR-Feature zunächst noch ab.

Die Rückrunden der Fußballligen sind in vollem Gange. Und der März wartet auch im Sport mit einem echten Klassiker und vielen weiteren Topspiele in UHD und HDR auf. Nach dem fulminanten Monatsauftakt in der Bundesliga mit dem Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund in UHD HDR folgen unter anderem das Premier-League-Stadtderby in Manchester (UHD) sowie die Achtelfinalrückspiele aller vier deutschen Klubs in der Champions League: Borussia Dortmund gegen FC Sevilla, FC Liverpool gegen RB Leipzig, Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach, sowie Bayern München gegen Lazio Rom – allesamt in UHD und HDR.

In der 2. Bundesliga dürfen sich Fans auf Topspiele wie das Nordderby Hamburger SV gegen Holstein Kiel in UHD freuen. Und als Sahnehäubchen in UHD startet am 27. und 28. März die Formel 1 mit dem Qualifying und dem Großen Preis von Bahrain in ihre neue Saison mit Mick Schumacher und Co. Erstmals gibt es alle Rennen und Sessions der Formel 1 nur bei Sky, alle Rennen in UHD und in Zukunft auch zusätzlich in HDR.

Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im März auf einen Blick:

Bundesliga Borussia M’gladbach – Bayer Leverkusen UHD//HDR 6. März 15.30 Uhr

Bundesliga FC Bayern München – Borussia Dortmund UHD/HDR 6. März 18.30 Uhr

Premier League Manchester City – Manchester United UHD 7. März 17 Uhr

2. Bundesliga Hamburger SV – Holstein Kiel UHD 8. März 20.30 Uhr

Champions League Borussia Dortmund – FC Sevilla UHD/HDR 9. März 21 Uhr

Champions League FC Liverpool – RB Leipzig UHD/HDR 9. März 21 Uhr

Bundesliga Werder Bremen – FC Bayern München UHD/HDR 13. März 15.30 Uhr

Bundesliga Borussia Dortmund – Hertha BSC UHD/HDR 13. März 18.30 Uhr

2. Bundesliga FC St. Pauli – SC Paderborn 07 UHD 15. März 20.30 Uhr

Champions League Manchester City – Borussia M’gladbach UHD/HDR 16. März 21 Uhr

Champions League FC Bayern München – Lazio Rom UHD/HDR 17. März 21 Uhr

Bundesliga FC Bayern München – VfB Stuttgart UHD/HDR 20. März 15.30 Uhr

Bundesliga FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach UHD/HDR 20. März 18.30 Uhr

2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum UHD 22. März 20.30 Uhr

Formel 1 Qualifying in Bahrain UHD 27. März 15.30 Uhr

Formel 1 Großer Preis von Bahrain – Rennen UHD 28. März 17 Uhr

*Einige Spieltage der englischen Premiere League sind noch nicht final terminiert.