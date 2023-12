Die „Tatort“-Quoten 2023 – dieser Fall kommt noch

Die 34 bisherigen „Tatort“-Krimis 2023 und ihre (gerundete) Quoten-Reichweite in Millionen Zuschauern in Deutschland, aber zuvor noch ein Ausblick auf Weihnachten:

Diesen Sonntag läuft ein „Polizeiruf“ im Ersten. Daher wird der Frankfurter Fall „Kontrollverlust“ der letzte „Tatort“ des Jahres sein. Am 2. Weihnachtstag tritt man, wie traditionell gewohnt, dann um 20.15 Uhr gegen das ebenso langlebige „Traumschiff“ und, was auch nicht außer Acht gelassen werden sollte, die Free-TV-Premiere von „Top Gun: Maverick“ auf Sat.1, die man bei HD+ sogar in UHD bestaunen kann. Aber nun zu den Quoten:

10. Dezember: „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (Münster): 11,1 Mio.

3. Dezember: „Des anderen Last“ (Köln): 9,6 Mio.

26. November: „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ (Kiel): 9,2 Mio.

19. November: „Vergebung“ (Stuttgart): 9,9 Mio.

5. November: „Was ihr nicht seht“ (Dresden): 9,2 Mio.

29. Oktober: „Königinnen“ (München): 9,2 Mio.

22. Oktober: „Murot und das Paradies“ (Wiesbaden): 6,1 Mio.

15. Oktober: „Bauernsterben“ (Wien): 8,7 Mio.

8. Oktober: „Aus dem Dunkel“ (Freiburg/Mainz): 7,6 Mio.

24. September: „Blinder Fleck“ (Zürich) 8,5 Mio.

10. September: „Erbarmen. Zu spät.“ (Frankfurt): 6,4 Mio.

3. September: „Gold“ (Ludwigshafen): 8,4 Mio.

18. Juni: „Die Nacht der Kommissare“ (Stuttgart): 6,8 Mio

4. Juni: „Hochamt für Toni“ (Franken): 7,4 Mio

29. Mai: „Azra“ (Wien): 6,1 Mio

21. Mai: „Game Over“ (München): 8,9 Mio

14. Mai: „Das geheime Leben unserer Kinder“ (Schwarzwald): 7,8 Mio

7. Mai: „Borowski und die große Wut“ (Kiel): 9 Mio

30. April: „Seilschaft“ (Zürich): 6,4 Mio

23. April: „Love is pain“ (Dortmund): 9,2 Mio

16. April: „Verborgen“ (Hamburg); 8,8, Mio

10. April: „Nichts als die Wahrheit (2)“ (Berlin): 6,7 Mio

9. April: „Nichts als die Wahrheit (1)“ (Berlin): 6,9 Mio

2. April: „Donuts“ (Bremen): 8,6 Mio

26. März: „Abbruchkante“ (Köln): 10,1 Mio

12. März: „Hackl“ (München): 9,8 Mio

5. März: „MagicMom“ (Münster): 13,9 Mio

26. Februar: „Was ist das für eine Welt“ (Wien): 9,2 Mio

12. Februar: „Unten im Tal“ (Schwarzwald): 8,8 Mio

29. Januar: „Die Kälte der Erde“ (Saarbrücken): 8,3 Mio

22. Januar: „Lenas Tante“ (Ludwigshafen): 9,2 Mio

15. Januar: „Du bleibst hier“ (Dortmund): 8,3 Mio

8. Januar: „Totes Herz“ (Dresden): 9,8 Mio

Januar: „Schutzmaßnahmen“ (Köln): 8,9 Mio

