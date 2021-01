Wes Andersons „Tiefseetaucher“ heute bei Arte

Anzeige

Bill Murray als kauziger Meeresforscher: Heute Abend läuft Wes Andersons Kultfilm „Die Tiefseetaucher“ auf Arte.

Neben Filmen wie „Grand Budapest Hotel“ und „Moonrise Kingdom“ ist vor allem auch ein älteres Werk des Regisseurs Wes Anderson zum Kultfilm geworden: „Die Tiefseetaucher“ aus dem Jahr 2004.

In der starbesetzten Komödie „Die Tiefseetaucher“ verliert Meeresforscher Steve Zissou seinen geschätzten Kollegen und Forschungspartner bei einem Haiangriff. Anschließend will sich Zissou an genau jenem Hai rächen, der für den Tod seines Partners verantwortlich ist. Für diese heikle Mission versammelt er eine Crew, deren Mitglieder nicht unterschiedlicher sein könnten. Dabei ist unter anderem seine eigene Frau, mit der er ein schwieriges Verhältnis pflegt, eine Journalistin und ein Unbekannter, der vielleicht Zissous eigener Sohn ist.

Wes Andersons Spielfilm befindet sich damit irgendwo zwischen Extravaganz, Detailverliebtheit, und Authentizität. Dazu trägt auch Schauspielgröße Bill Murray bei, der bereits zum dritten Mal unter der Regie von Anderson wirkt. Zum Cast gehören aber auch andere bekannte Schauspieler wie Cate Blanchett, Anjelica Huston und Willem Dafoe. Owen Wilson, Jeff Goldblum, Michael Gambon und Seu Jorge sind ebenso dabei.

Der 1969 in Houston mit den Vornamen Wesley Wales geborene Wes Anderson studierte Philosophie, bevor er sich mit Kurzfilmen, Kinospielfilmen und Werbespots einen Namen machte. Seine Regiearbeiten erhalten immer wieder Einladungen in die Wettbewerbe großer Filmfestivals wie Berlin, Cannes oder Venedig.

„Die Tiefseetaucher“ läuft heute Abend, Mittwoch, 20. Januar, um 20.15 Uhr auf Arte. Im Trailer gibt es erste Einblicke in den Film.