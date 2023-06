Diebstahl im Grünen Gewölbe: Heute TV-Reportage über Deal mit Remmo-Clan

Anzeige

Das MDR-Format „Exakt – Die Story“ berichtet heute über den Jahrhundertdiebstahl im Grünen Gewölbe, über den Prozess und die Verurteilung der Täter – mit Exklusiv-Interviews zum Deal um die Beuterückführung.



Es war der Jahrhunderdiebstahl in der historischen Schatzkammer Sachsens. Am 25. November 2019 drangen zwei Männer in das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss ein. Vier weitere Komplizen standen draußen Wache. Sie raubten 21 der kostbarsten Schmuckstücke aus dem Juwelenzimmer. Darunter auch die Epaulette – ein mit den hochkarätigsten Diamanten umsäumter Gewandschmuck samt des berühmten „Sächsischen Weißen“, der allein fast 50 Karat aufbringt.

Insgesamt werden die gestohlenen Schätze auf einen Wert von 116 Millionen Euro geschätzt. Die historischen Stücke stammen vorwiegend aus dem 18. Jahrhundert und wurden teils für August den Starken persönlich angefertigt.

Der Deal um die Beuterückführung

© MDR / Markus Zergiebel – Prozessbeobachter Butz Peters hat den Fall um den Diebstahl im Grünen Gewölbe vor Gericht begleitet

Inzwischen sind die Täter gestellt und bekannt. Es handelt sich um den sogenannten Remmo-Clan. Diese arabische Großfamilie lebt in Deutschland und ist für diverse spektakuläre Diebstähle bekannt. Der Prozess zum Einbruch im Grünen Gewölbe dauerte circa anderthalb Jahre bis zum 16. Mai 2023. Die Richter verhängten verhältnismäßig milde Strafen, denn es wurde ein sogenannter „Deal“ eingegangen. Dazu gehörte eine groß angelegte Beuterückführung ins Grüne Gewölbe. Allerdings fehlen dabei immer noch einige der Kostbarkeiten und manche der Schätze sind stark beschädigt zurückgekommen.

Alles zum Diebstahl im Grünen Gewölbe heute Abend im Free-TV

Das MDR-Format „Exakt – Die Story“ widmet sich heute ausführlich den Ereignissen unter dem Titel „Der Deal mit den Remmos – Das Urteil im Grüne-Gewölbe-Prozess“. Dabei gibt es Exklusiv-Interviews mit den Verteidigern der Remmos zu sehen, die den Deal um die Beuterückführung in die Wege geleitet und durchgeführt haben. Neben dem Prozess werden auch der Tathergang und die Ermittlungen der Polizei rekapituliert.

Das MDR-Fernsehen sendet die Exakt-Story erstmals heute, den 7. Juni, um 20.45 Uhr im Free-TV. In der ARD-Mediathek ist „Der Deal mit den Remmos – Das Urteil im Grüne-Gewölbe-Prozess“ bereits abrufbar. Auch der Youtube-Kanal „MDR Investigativ“ stellt den Beitrag ab heute zur Verfügung.

Bildquelle: Grünes Gewölbe: MDR