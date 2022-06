Diese Sender treten an: Die „Gefragt, gejagt“-Radiowoche ist zurück

Anzeige

Für beliebte Moderatorinnen und Moderatoren und ihre Hörerinnen und Hörer heißt es bei der Radiowoche von „Gefragt – Gejagt“ wieder: „Die Jagd beginnt“!

In der mittlerweile dritten Ausgabe dieses beliebten Quiz-Specials treten die Moderatoren von ARD-Radiowellen gegen das Team der Jäger an. An ihrer Seite unterstützend stehen vom heutigen 27. Juni bis 1. Juli auch diesmal je eine Hörerin bzw. ein Hörer aus dem jeweiligen Sendegebiet, die zuvor durch Höreraktionen ermittelt worden sind.

Auch Sabine Heinrich tritt bei der „Gefragt, gejagt“-Radiowoche an. © WDR/Melanie Grande

Pro Sendung arbeiten zwei entsandte Moderatorinnen oder Moderatoren zweier Radiowellen miteinander, bilden ein Team, um die Fragen von Alexander Bommes richtig zu beantworten und die Jagd der Jäger aufzunehmen. Am Montag, 27. Juni, eröffnen Bayern-1-Moderator Marcus Fahn und Christoph Tautz von hr 3 mit ihren Hörern diese spezielle Woche. Das Team von Radioeins (rbb) Patricia Pantel und NDR 2, vertreten durch Elke Wiswedel, versuchen dann am Dienstag, 28. Juni, so hoch wie möglich zu gewinnen. Am Mittwoch, 29. Juni, wollen die Moderator:innen Malte Janssen von Bremen Vier und Verena Sierra vom SR 1 mit ihren Hörern auf jeden Fall besser sein als die Jägerin oder der Jäger. Sarah von Neuburg von JUMP (MDR) und Stefan Orner von SWR 1 versuchen ihr Glück am Donnerstag und die Woche beschließen am Freitag Sabine Heinrich von WDR 2 und Horst Hoof von NDR 1.

Die Sendetermine der „Gefragt, gejagt“-Radiowoche im Überblick:

Montag, 27. Juni: Bayern 1 + hr 3

Dienstag, 28. Juni: radioeins (rbb) + NDR 2

Mittwoch, 29. Juni: Bremen Vier + SR 1

Donnerstag, 30. Juni: MDR JUMP + SWR 1

Freitag, 1. Juli: WDR 2 + NDR 1

Quelle: NDR

Bildquelle: gefragtgejagt: NDR/ARD/Thomas Leidig/itv Studios